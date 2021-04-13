В ГИБДД предупредили об уязвимости новых правил техосмотра перед кибермошенниками

Новые правила техосмотра, предусматривающие обязательную съёмку автомобиля, не включают защиту фотографий. Этим могут воспользоваться кибермошенники, пишет "Коммерсант", ссылаясь на письмо замначальника ГИБДД Николая Шеюхина в Министерство транспорта.

"Установленные требования к изображению транспортных средств не предусматривают защиту загружаемых фотоматериалов какими-либо техническими или программными средствами. Отсутствие защиты позволяет загружать модифицированные файлы с фотографическими изображениями, которые проходят форматно-логический контроль и полностью соответствуют требованиям приказа Минтранса № 97", — объяснил Шеюхин в своём письме.

Эксперты компании Infosecurity подтвердили, что есть много возможностей для загрузки фейковых фото в систему, начиная от редактирования снимков и заканчивая заменой номеров на фото похожих машин. Существуют и другие мошеннические схемы, отмечает координатор движения "Синие ведёрки" Пётр Шкуматов. К примеру, автомобиль за деньги отгоняют на нужный пункт техосмотра, фотографируют там, после чего возвращают владельцу, не проводя инструментальной проверки.

Также отмечается, что с 1 марта МВД возбудило более 100 уголовных дел из-за нарушений закона в области техосмотра.

Напомним, что Лайф подробно рассказывал о новом порядке прохождения техосмотра и планируемых изменениях. А также о том, как страховые агенты и компании "по дистанционному осмотру" наживаются на водителях.

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