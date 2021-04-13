Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В ГИБДД предупредили об уязвимости новых правил техосмотра перед кибермошенниками

С 1 марта МВД возбудило более 100 уголовных дел из-за нарушений закона в области техосмотра.

13 апреля 2021, 09:26
<p>Фото © ТАСС / Егор Алеев</p>

Фото © ТАСС / Егор Алеев

Новые правила техосмотра, предусматривающие обязательную съёмку автомобиля, не включают защиту фотографий. Этим могут воспользоваться кибермошенники, пишет "Коммерсант", ссылаясь на письмо замначальника ГИБДД Николая Шеюхина в Министерство транспорта.

"Установленные требования к изображению транспортных средств не предусматривают защиту загружаемых фотоматериалов какими-либо техническими или программными средствами. Отсутствие защиты позволяет загружать модифицированные файлы с фотографическими изображениями, которые проходят форматно-логический контроль и полностью соответствуют требованиям приказа Минтранса № 97", объяснил Шеюхин в своём письме.

Раскрыты новые схемы обмана водителей при техосмотре

Раскрыты новые схемы обмана водителей при техосмотре

Эксперты компании Infosecurity подтвердили, что есть много возможностей для загрузки фейковых фото в систему, начиная от редактирования снимков и заканчивая заменой номеров на фото похожих машин. Существуют и другие мошеннические схемы, отмечает координатор движения "Синие ведёрки" Пётр Шкуматов. К примеру, автомобиль за деньги отгоняют на нужный пункт техосмотра, фотографируют там, после чего возвращают владельцу, не проводя инструментальной проверки.

Также отмечается, что с 1 марта МВД возбудило более 100 уголовных дел из-за нарушений закона в области техосмотра.

Напомним, что Лайф подробно рассказывал о новом порядке прохождения техосмотра и планируемых изменениях. А также о том, как страховые агенты и компании "по дистанционному осмотру" наживаются на водителях.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1