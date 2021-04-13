"Они оскорбили мою семью": Гагарина разрушила надежды поклонников и объяснила, почему она не Змея из треш-шоу "Маска"
Суть музыкального проекта заключается в том, чтобы жюри и зрители угадали, кто из артистов скрывается в необычных костюмах.
Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав
Певица Полина Гагарина опровергла своё участие в треш-шоу "Маска" и развеяла домыслы, что она якобы скрывается там в образе Змеи. Артистка заявила, что редко сотрудничает с телеканалом НТВ, где транслируется данная передача, и объяснила почему.
Фото © Instagram / gagara1987
"Отвечу раз и навсегда! Я в очень редких случаях сотрудничаю с каналом, на котором идёт это шоу. Они одной передачей оскорбили мою семью. Поэтому в Змее или ком-то ещё не я", — написала Гагарина в сториз в своём "Инстаграме".
Напомним, в восьмом выпуске шоу "Маска" из проекта выбыл Единорог, которым оказалась певица Ирина Дубцова. Дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория с самого начала болела за этого героя и расплакалась, когда он был разоблачён. Из проекта также выбыли сказочные персонажи Солнце, Чёрная Пантера, Ананас, Пингвин, Банан и Розовая Пантера.
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