Закончилась эпоха: Бузова больше не будет ведущей "Дома-2"
Долгоиграющее шоу останется без своего символа — участницы, которая пришла на телестройку почти в самом начале и со временем стала его ведущей и популярной артисткой.
Недавно поклонники скандальной телестройки узнали радостную новость: "Дом-2" продолжит своё существование на телеканале "Ю". Также сообщалось, что вести шоу могут всё те же полюбившиеся зрителям звёзды.
Однако вслед за приятным для поклонников известием пришло менее вдохновляющее. Телешоу должно появиться на экранах 19 апреля, но уже без Ольги Бузовой, отмечает Starhit со ссылкой на источники.
Оля — это прямая ассоциация с "Домом-2" на ТНТ, ведь именно здесь из неё вырастили ту, кем она сейчас является. Никто из руководства никогда не был против, чтобы она участвовала в каких-то проектах конкурентов: ни в "Ледниковом периоде" на Первом, ни в "Маске" на НТВ, ни в "Форт Боярде" на СТС, но вести "Дом-2" на чужом канале уже совершенно другая ситуация"
Также раньше ходили слухи, что Ольге заплатили 30 млн, чтобы она не меняла телеканал. Тем не менее источники опровергают эту информацию. Однако на ТНТ пообещали сделать для Ольги новые проекты.
Ранее телеканал "Ю" сообщил, кто будет вести обновлённое шоу, пишет телеграм-канал Super. Помимо Бузовой, которая в итоге отказалась от предложения, там были имена Ксении Бородиной, Ольги Орловой, Влада Кадони и Андрея Черкасова. Также в проекте останутся звёздные участники, к которым присоединятся новые. В комнаты уже заселились Юлия Ефременкова и Саймон Марданшин, Надежда Ермакова и Глеб Жемчугов, Алёна Рапунцель и её семья.
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