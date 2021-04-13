Закончилась эпоха: Бузова больше не будет ведущей "Дома-2"

Оля — это прямая ассоциация с "Домом-2" на ТНТ, ведь именно здесь из неё вырастили ту, кем она сейчас является. Никто из руководства никогда не был против, чтобы она участвовала в каких-то проектах конкурентов: ни в "Ледниковом периоде" на Первом, ни в "Маске" на НТВ, ни в "Форт Боярде" на СТС, но вести "Дом-2" на чужом канале уже совершенно другая ситуация"

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