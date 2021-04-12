Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Бузова показала, как отрывается на концерте в коротком топе, но забыла отфотошопить "бабушкин" живот

Звезда предстала не в безупречном виде, как она обычно выглядит на фото в своём аккаунте, а в более "живом".

12 апреля 2021, 09:12

Фото © Instagram / buzova86

35-летняя Ольга Бузова отправилась на концерт рэпера Jah Khalib и не могла не поделиться кадрами с мероприятия. Певица выложила в "Инстаграм" фото, где позирует вместе с подругами и задорно смеётся. Но подписчиков смутила на снимке одна деталь.

Фото © Instagram / buzova86

Фото © Instagram / buzova86

Ольга предстала в мини-юбке и коротком топе, который открывал живот. И пользователей поразило то, как он выглядит. Звезда наклонилась вперёд, и у неё стали видны многочисленные складки и неровности. Юзеры не могли понять, куда пропал пресс артистки, которая пугающе похудела и много времени проводит в спортзале.

Фото © Instagram / buzova86

Фото © Instagram / buzova86

Они оставляли нелестные комментарии в адрес любимицы, называя её живот бубушкиным и отмечая, что на других фото в аккаунте она выглядит совсем не так. Но многие вступились за певицу, заявив, что она не побоялась показать себя настоящей.

Забыла живот отфотошопить

glukhova2506

Живот как у бабушки или что фотошоп что ли

barsikyananna

Видео © Instagram / buzova86

Как ни прыгай и ни дергайся, а всё-таки возраст берёт своё

iuliiasarazmank

Господи, люди кожу увидели. Вы давно в зеркало в согнутом виде смотрели сами?

pp_nastenka

Однако это не все кадры, сделанные на весёлой вечеринке. Ольга танцевала под треки рэпера и в какой-то момент поддержала появившуюся в кадре подругу, крикнув: "Берегитесь шлюх, шалав, проституток, эскортниц. Вот вам!" И при этом показала в камеру неприличный жест, чем поделилась у себя в сториз. Ранее Ольга также накинулась на партнёршу по танцам своего бывшего бойфренда Давы. Звезда увидела, что девушка добавила её в чёрный список в "Инстаграме", и подписала: "Как циклично. Все шлюхи, которые спят с моими мужчинами, меня блокируют".

Кардашьян снялась топлес, чтобы показать "настоящее" тело после её позорного снимка без ретуши

Кардашьян снялась топлес, чтобы показать "настоящее" тело после её позорного снимка без ретуши

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Сестра Бузовой после инсульта устроила такую жаркую съёмку, что той остаётся только завидовать

8 апреля, 07:03

Бодибилдерша провела 8 лет в зале, но в Сети уверены, что таких мышц можно добиться только химией

сегодня в 08:11

"Разве я приношу вред окружающим?" Валя Карнавал ответила на слова Долиной о её бездарности

сегодня в 09:42

Индия одобрила российскую вакцину от коронавируса "Спутник V"

сегодня в 10:18

В Кремле ответили на слова Блинкена об "агрессии" России

сегодня в 10:14

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1