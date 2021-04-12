Бузова показала, как отрывается на концерте в коротком топе, но забыла отфотошопить "бабушкин" живот

35-летняя Ольга Бузова отправилась на концерт рэпера Jah Khalib и не могла не поделиться кадрами с мероприятия. Певица выложила в "Инстаграм" фото, где позирует вместе с подругами и задорно смеётся. Но подписчиков смутила на снимке одна деталь.

Фото © Instagram / buzova86

Ольга предстала в мини-юбке и коротком топе, который открывал живот. И пользователей поразило то, как он выглядит. Звезда наклонилась вперёд, и у неё стали видны многочисленные складки и неровности. Юзеры не могли понять, куда пропал пресс артистки, которая пугающе похудела и много времени проводит в спортзале.

Фото © Instagram / buzova86

Они оставляли нелестные комментарии в адрес любимицы, называя её живот бубушкиным и отмечая, что на других фото в аккаунте она выглядит совсем не так. Но многие вступились за певицу, заявив, что она не побоялась показать себя настоящей.

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Видео © Instagram / buzova86

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Однако это не все кадры, сделанные на весёлой вечеринке. Ольга танцевала под треки рэпера и в какой-то момент поддержала появившуюся в кадре подругу, крикнув: "Берегитесь шлюх, шалав, проституток, эскортниц. Вот вам!" И при этом показала в камеру неприличный жест, чем поделилась у себя в сториз. Ранее Ольга также накинулась на партнёршу по танцам своего бывшего бойфренда Давы. Звезда увидела, что девушка добавила её в чёрный список в "Инстаграме", и подписала: "Как циклично. Все шлюхи, которые спят с моими мужчинами, меня блокируют".

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