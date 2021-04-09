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Категорий: 18

Кардашьян снялась топлес, чтобы показать "настоящее" тело после её позорного снимка без ретуши

Девушка продемонстрировала свою фигуру в лучшем виде, но снова нарвалась на неодобрение пользователей, которые обвинили звёздную семью в лицемерии.

9 апреля 2021, 07:15

Фото © Instagram / khloekardashian

36-летняя сестра Ким Кардашьян Хлои изрядно оскорбилась, когда в Сеть попало её неотредактированное фото, где она позирует в леопардовом бикини. На нём девушка выглядит расслабленной и счастливой, а её внешность — неотретушированной: с бугорками, целлюлитом и не супертонкой талией.

Слева — снимок, случайно попавший в Сеть. Фото © Reddit / thewestfamily, Instagram / khloekardashian

Слева — снимок, случайно попавший в Сеть. Фото © Reddit / thewestfamily, Instagram / khloekardashian

Юристы по просьбе семейства потребовали удалить неотфотошопленный снимок, так как он был распространён без согласия. А теперь Хлои выложила в "Инстаграм" видео, на которых якобы тоже предстала без ретуши. На одном из них девушка стоит топлес перед зеркалом, хвастаясь рельефным прессом. На втором снова выставляет напоказ прелести своей фигуры.

Видео © Instagram / khloekardashian

В посте Хлои написала, что всю жизнь испытывала давление и слышала насмешки из-за внешности и якобы имеет полное право просить об удалении фото, на которых вышла плохо. "Быть совершенной и соответствовать чужим стандартам того, как я должна выглядеть, оказалось слишком невыносимо", — жаловалась Кардашьян.

Фото © Instagram / khloekardashian

Фото © Instagram / khloekardashian

И если часть пользователей поддержали Хлои, отметив, что она прекрасна в любом виде, то многие юзеры были настроены не столь лояльно, обвинив семейство Кардашьян в том, что они сами установили нереалистичные стандарты внешности, фотошопя свои снимки и увлекаясь пластическими операциями.

Но ведь эти кадры выглядят неестественно

09.16.95

Вы сами устанавливаете эти стандарты. Всё, что вам нужно, — это любить себя, в какой бы форме вы ни были. Вам не нужно никому угождать

younicorn_mom

Ваша семья несёт ответственность за установление этих нереалистичных стандартов

jennyslate_93

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Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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