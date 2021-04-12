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"Хожу через адскую боль": Изуродованную бывшую жену Аршавина выписали из больницы

По словам Алисы, восстановление займёт от полугода до восьми месяцев, также ей предстоит ринопластика.

12 апреля 2021, 08:22
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/arshavina_alisia__mb/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">arshavina_alisia__mb</a></p>

Фото © Instagram / arshavina_alisia__mb

Тяжелобольная экс-супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина наконец-то выписалась из больницы под личную ответственность. После клиники девушка призналась, что сейчас её больше всего беспокоят пролежни, образовавшиеся на ногах, пока она была в коме.

"Они заживают, но долго из-за сепсиса. Я ещё умудряюсь возить детей в садик и в школу, несмотря на адскую боль в кроссовке. Ну хоть шов почти не болит, бандаж можно не носить. В ближайшее время сдам кровь и биопсию на пролежень, при правильном режиме восстановление займёт от шести до восьми месяцев", — рассказала она изданию Starhit.

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Алиса призналась, что старается не показывать троим своим детям, с каким трудом ей даётся каждое движение. Она твёрдо намерена сражаться с недугом до победного. Кроме пролежней девушку беспокоит изуродованное некрозом и операцией лицо. По словам Алисы, всё больше деформируются её нос и скулы. Она планирует делать ринопластику, но из-за плохих анализов операция будет нескоро.

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Ранее руководитель клиники эстетической медицины New Mama’s clinic Маргарита Мозалёва рассказала Лайфу, что вторичная инфекция Аршавиной приведёт к летальному исходу. Напомним, 38-летней Алисе пришлось бороться ещё и с тяжёлым аутоиммунным некрозом, который разъедал её лицо. Затем она попала в клинику с острым панкреатитом, из-за чего её пришлось ввести в искусственную кому. А после у неё диагностировали коронавирус с осложнением.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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