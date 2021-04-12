"Хожу через адскую боль": Изуродованную бывшую жену Аршавина выписали из больницы

Тяжелобольная экс-супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина наконец-то выписалась из больницы под личную ответственность. После клиники девушка призналась, что сейчас её больше всего беспокоят пролежни, образовавшиеся на ногах, пока она была в коме.

"Они заживают, но долго из-за сепсиса. Я ещё умудряюсь возить детей в садик и в школу, несмотря на адскую боль в кроссовке. Ну хоть шов почти не болит, бандаж можно не носить. В ближайшее время сдам кровь и биопсию на пролежень, при правильном режиме восстановление займёт от шести до восьми месяцев", — рассказала она изданию Starhit.

Алиса призналась, что старается не показывать троим своим детям, с каким трудом ей даётся каждое движение. Она твёрдо намерена сражаться с недугом до победного. Кроме пролежней девушку беспокоит изуродованное некрозом и операцией лицо. По словам Алисы, всё больше деформируются её нос и скулы. Она планирует делать ринопластику, но из-за плохих анализов операция будет нескоро.

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