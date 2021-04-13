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Песков объяснил, почему Путин не надел маску во время поездки в Саратовскую область

Эпоха масок не закончилась, об этом говорят все специалисты и эпидемиологи, отметил представитель Кремля.

13 апреля 2021, 09:47
<p>Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ</p>

Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ

12 апреля президент России Владимир Путин побывал на месте приземления космонавта Юрия Гагарина в Саратовской области. По сути, эта поездка стала первой для главы государства с момента начала пандемии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, почему Путин и первая женщина-космонавт Валентина Терешкова не пользовались в ходе визита масками и означает ли это, что в РФ закончилась масочная эпоха.

"Нет. Но согласитесь, что они не были в местах массового скопления людей, они были на открытом воздухе. Но эпоха масок не закончилась, об этом говорят все специалисты и эпидемиологи", — пояснил Песков.

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Также представитель Кремля отметил, что в мире пандемия ещё не закончилась. Ситуация обострилась в Турции и в ряде европейских стран. В российских регионах также отличаются уровни заболеваемости, однако в целом в РФ всё спокойнее, чем у соседей.

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Песков заверил, что поездки президента России по регионам будут продолжаться и дальше.

Напомним, 12 апреля Путин посетил место приземления первого космонавта в истории Юрия Гагарина в Саратовской области. Глава государства возложил цветы к монументу на месте приземления Гагарина в Энгельсе, высадил кедр в парке и провёл совещание по развитию ракетно-космической отрасли.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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