Песков объяснил, почему Путин не надел маску во время поездки в Саратовскую область

12 апреля президент России Владимир Путин побывал на месте приземления космонавта Юрия Гагарина в Саратовской области. По сути, эта поездка стала первой для главы государства с момента начала пандемии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, почему Путин и первая женщина-космонавт Валентина Терешкова не пользовались в ходе визита масками и означает ли это, что в РФ закончилась масочная эпоха.

"Нет. Но согласитесь, что они не были в местах массового скопления людей, они были на открытом воздухе. Но эпоха масок не закончилась, об этом говорят все специалисты и эпидемиологи", — пояснил Песков.

Также представитель Кремля отметил, что в мире пандемия ещё не закончилась. Ситуация обострилась в Турции и в ряде европейских стран. В российских регионах также отличаются уровни заболеваемости, однако в целом в РФ всё спокойнее, чем у соседей.

Песков заверил, что поездки президента России по регионам будут продолжаться и дальше.

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