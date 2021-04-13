Песков: Послание Путина готовится не "в секретном бункере", а в Кремле
А сам "секретный бункер" напротив Дома Правительства, о котором написал Bloomberg, оказался Координационным центром кабмина, относящимся к комплексу гостиницы "Украина".
Вид на Кремль и гостиницу "Украина".
Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сведения газеты Bloomberg о том, что послание главы Федеральному собранию готовится в "секретном бункере". Речь об этом зашла в ходе его общения с журналистами во вторник. Песков заверил, что обращение Владимира Путина готовится в Кремле, а "секретный бункер" напротив Дома Правительства России на деле является Координационным центром кабмина, где бывает огромное количество экспертов, представителей бизнеса и государственной власти.
"Это вовсе никакой не бункер и никакой не секретный. Это не бункер, а как раз Координационный центр правительства, который располагается в весьма просторном и комфортабельном конференц-зале, который был модифицирован с учётом задач правительственной координации", — объяснил журналистам во вторник представитель Кремля, уточнив, что данное здание относится к комплексу гостиницы "Украина".
Говоря о подготовке Послания Федеральному собранию, Песков отметил, что в процессе активно участвуют экспертные подразделения, в том числе члены Кабинета министров. И никакого секрета, по его словам, в этом опять же нет.
Ранее сообщалось, что Путин начал подготовку Послания Федеральному собранию. Глава государства уточнил, что работа идёт как в Администрации Президента, так и в Правительстве РФ. В этом году обращение главы государства сдвинули по времени — СМИ называли разные даты, но в Кремле их не подтверждали. Окончательная дата — 21 апреля — была названа только 5 апреля.
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