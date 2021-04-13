Песков: Послание Путина готовится не "в секретном бункере", а в Кремле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сведения газеты Bloomberg о том, что послание главы Федеральному собранию готовится в "секретном бункере". Речь об этом зашла в ходе его общения с журналистами во вторник. Песков заверил, что обращение Владимира Путина готовится в Кремле, а "секретный бункер" напротив Дома Правительства России на деле является Координационным центром кабмина, где бывает огромное количество экспертов, представителей бизнеса и государственной власти.

"Это вовсе никакой не бункер и никакой не секретный. Это не бункер, а как раз Координационный центр правительства, который располагается в весьма просторном и комфортабельном конференц-зале, который был модифицирован с учётом задач правительственной координации", — объяснил журналистам во вторник представитель Кремля, уточнив, что данное здание относится к комплексу гостиницы "Украина".

Говоря о подготовке Послания Федеральному собранию, Песков отметил, что в процессе активно участвуют экспертные подразделения, в том числе члены Кабинета министров. И никакого секрета, по его словам, в этом опять же нет.

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