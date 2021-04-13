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В Кремле не исключили возможности отключения России от Visa и MasterCard

Там напомнили, что в качестве альтернативы в России есть система "Мир", которая со временем приобретёт глобальный формат.

13 апреля 2021, 09:53
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нельзя исключать возможности отключения РФ от платёжных систем Visa и MasterCard, но и на это у Москвы есть ответ.

"Можем с уверенностью констатировать, что в тех или иных формах ограничения против РФ используются целым рядом государств, которые преследуют цель такими незаконными [методами], с точки зрения международного права, сдерживание России. Эти ограничения в разных формах проявляются, это непредсказуемый процесс. Поэтому, учитывая, что недружественные, а порой и враждебные формы [отношения] к нам, ничего исключать нельзя", — сказал официальный представитель Кремля.

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По словам пресс-секретаря главы государства, лучший способ сдерживания рисков — создание систем, которые могут компенсировать отсутствие той или иной услуги, тех или иных форматов сопровождения финдеятельности.

"Есть системы укрепления суверенитета страны во всех сферах, в том числе банковской. Вот когда пошли разговоры о Visa и MasterCard постепенно, не без проблем, начала создаваться наша система "Мир". Она окрепла, не имеет международного хождения, но появились страны, где она есть. И не вызывает ни у кого сомнения, что она получит глобальный [формат]", — подытожил Песков.

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Ранее Лайф рассказывал, что в скором времени к системе бесконтактных платежей Apple Pay можно будет привязать карты национальной системы оплаты "Мир".

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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