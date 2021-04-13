Легкомоторный самолёт Ан-2 разбился под Саратовом

Легкомоторный самолёт Ан-2 разбился в Марксовском районе Саратовской области. Однако, как сообщил Лайфу источник, его поиски затруднены отсутствием визуальных ориентиров.

Судно могло рухнуть на острове, расположенном в Волге, между сёлами Подлесное и Михайловка. К поискам помимо спасателей и полиции привлечены егери на аэроглиссере. Также территория осматривается с квадрокоптера.

В экстренные службы об инциденте сообщили очевидцы, которые рассказали, что видели, как что-то летело, а потом произошёл хлопок.

Ранее в США самолёт рухнул чётко на машину и вспыхнул. Лайф показывал видео.

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