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Легкомоторный самолёт Ан-2 разбился под Саратовом

Судно могло рухнуть на острове, расположенном в Волге, между сёлами Подлесное и Михайловка.

13 апреля 2021, 15:55
<p>Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко</p>

Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Легкомоторный самолёт Ан-2 разбился в Марксовском районе Саратовской области. Однако, как сообщил Лайфу источник, его поиски затруднены отсутствием визуальных ориентиров.

Судно могло рухнуть на острове, расположенном в Волге, между сёлами Подлесное и Михайловка. К поискам помимо спасателей и полиции привлечены егери на аэроглиссере. Также территория осматривается с квадрокоптера.

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В экстренные службы об инциденте сообщили очевидцы, которые рассказали, что видели, как что-то летело, а потом произошёл хлопок.

Ранее в США самолёт рухнул чётко на машину и вспыхнул. Лайф показывал видео.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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