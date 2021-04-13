CNN удалил фейковое фото российских танков после того, как попался на подлоге
Никакого комментария от редакции телеканала по поводу ошибки пока не поступало.
Фото © Getty Images / Mateusz Slodkowski / SOPA Images / LightRocket
Из видеоматериала про обострение конфликта в Донбассе американский телеканал CNN удалил фотографию украинских танков, которые пытались выдать за российские.
Никакого комментария от редакции по поводу ошибки пока не поступало.
Напомним, телеканал в подлоге уличила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она опубликовала фрагмент из видео, обратившись к журналистам с просьбой заниматься более тщательной проверкой фактов. Также Захарова посоветовала корреспондентам CNN в Москве отвлечься от участия в общественной жизни России и чуть больше времени уделять профессии.
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