CNN удалил фейковое фото российских танков после того, как попался на подлоге

Из видеоматериала про обострение конфликта в Донбассе американский телеканал CNN удалил фотографию украинских танков, которые пытались выдать за российские.

Напомним, телеканал в подлоге уличила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она опубликовала фрагмент из видео, обратившись к журналистам с просьбой заниматься более тщательной проверкой фактов. Также Захарова посоветовала корреспондентам CNN в Москве отвлечься от участия в общественной жизни России и чуть больше времени уделять профессии.