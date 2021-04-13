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CNN удалил фейковое фото российских танков после того, как попался на подлоге

Никакого комментария от редакции телеканала по поводу ошибки пока не поступало.

13 апреля 2021, 15:41
<p>Фото © Getty Images / Mateusz Slodkowski / SOPA Images / LightRocket</p>

Фото © Getty Images / Mateusz Slodkowski / SOPA Images / LightRocket

Из видеоматериала про обострение конфликта в Донбассе американский телеканал CNN удалил фотографию украинских танков, которые пытались выдать за российские.

Никакого комментария от редакции по поводу ошибки пока не поступало.

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Напомним, телеканал в подлоге уличила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она опубликовала фрагмент из видео, обратившись к журналистам с просьбой заниматься более тщательной проверкой фактов. Также Захарова посоветовала корреспондентам CNN в Москве отвлечься от участия в общественной жизни России и чуть больше времени уделять профессии.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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