Патриарх Кирилл сделал прививку от коронавируса

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в прошлом месяце сделал прививку от коронавируса. Об этом сообщил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, передаёт РИА "Новости". Глава РПЦ выбрал для защиты от вируса "одну из российских вакцин" и "чувствует себя очень хорошо", уточнил Легойда.