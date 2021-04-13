Патриарх Кирилл сделал прививку от коронавируса
Глава РПЦ выбрал для защиты от ковида "одну из российских вакцин" и "чувствует себя очень хорошо".
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Фото © Агентство "Москва" / Андрей Никеричев
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в прошлом месяце сделал прививку от коронавируса. Об этом сообщил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, передаёт РИА "Новости". Глава РПЦ выбрал для защиты от вируса "одну из российских вакцин" и "чувствует себя очень хорошо", уточнил Легойда.
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"Святейший патриарх вакцинировался. Оба укола были сделаны ещё в марте до 20-го числа", — добавил он.
Напомним, что патриарх Кирилл неоднократно обращался к теме коронавируса в своих проповедях и официальных заявлениях. В частности, этой теме он посвятил своё рождественское послание, призвав молиться о даровании скорейшего исцеления больным и ниспослании помощи медицинским работникам. Патриарх предупреждал, что вера в Бога не убережёт от коронавируса. Он учил паству, что христианин должен беречь своё здоровье, чтобы помогать нуждающимся, поэтому во время эпидемии коронавируса следует соблюдать меры безопасности и не посещать храмы без особой необходимости.
Кстати, прошлой осенью патриарху пришлось уйти на карантин после контакта с больным коронавирусом. Из-за этого он отменил свой традиционный визит в Троице-Сергиеву лавру в день преставления преподобного Сергия Радонежского. Позже владыка сдал тесты — результат оказался отрицательным.
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