ФАС завела дело на "Яндекс" за дискриминацию других поисковиков

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении компании "Яндекс" за дискриминацию сторонних сервисов, занимающихся предоставлением услуг по поиску в Интернете. Ранее компанию уже предупреждали о необходимости обеспечить равные условия демонстрации сервисов (в том числе конкурентов) на страницах поисковика. Однако предупреждение исполнено не было.

"По мнению ФАС России, ООО "Яндекс" предоставляет сервисам группы "Яндекс" преимущественные возможности по продвижению (привлечению внимания пользователей) сервисов в поисковой системе "Яндекс". Такие действия могут приводить к созданию дискриминационных условий деятельности на смежных с поиском товарных рынках", — говорится в сообщении на сайте ФАС.

Теперь антимонопольный орган изучит возможные антиконкурентные практики по продвижению сервисов группы "Яндекса" в поисковой выдаче, а также оценит последствия, к которым они привели. Если факт использования таких нечестных приёмов подтвердится, то компании грозит оборотный штраф от суммы выручки.

Напомним, что "Яндекс" меж тем признан самой дорогой компанией Рунета. Его стоимость оценивают в 22,98 млрд долларов.

Авторы