В Египте арестовали контейнеровоз Ever Given после блокировки Суэцкого канала
Компании-оператору запрещено распоряжаться судном, пока не будут выплачены компенсации. Ущерб оценили в 900 миллионов долларов.
Фото © ТАСС / dpa
Контейнеровоз Ever Given, который спровоцировал шестидневную блокировку Суэцкого канала, арестован по решению суда из-за задержки с выплатой компенсаций пострадавшим судовладельцам и администрации водной артерии. Об этом во вторник сообщает Al-Youm Al-Sabia.
"В соответствии с решением экономического суда города Исмаилии судно будет конфисковано и будет находиться под контролем суда, а компании-оператору запрещено им распоряжаться, пока не будут выплачены компенсации администрации Суэцкого канала в размере 900 миллионов долларов", — уточняют источники издания.
Напомним, контейнеровоз Ever Given cел на мель 23 марта, заблокировав Суэцкий канал. Гигантское судно почти неделю пытались сдвинуть буксиры, а экскаваторы и специализированная техника углубляли дно. Власти Египта уже начали обсуждать возможность разгрузки судна, поскольку другие меры не давали результата. Но в итоге 15 буксиров сделали своё дело: ранним утром 29 марта судно сдвинулось с места, разблокировав водную артерию.
Лайф писал, что в пробке из-за блокировки Суэцкого канала застряло 60 тысяч овец и более 400 коров, а суммарный ущерб мировой экономике от недельного затора в канале может составить 230 млрд долларов.
А ранее стало известно, что вину за блокировку Суэцкого канала возложили на капитана контейнеровоза. Предварительные результаты следствия говорят в пользу того, что ЧП спровоцировал человеческий фактор — якобы капитан допустил ошибку при управлении или регулировании скорости.
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Вину за блокировку Суэцкого канала возложили на капитана контейнеровоза
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