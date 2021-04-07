Вину за блокировку Суэцкого канала возложили на женщину — капитана контейнеровоза

Инцидент с контейнеровозом Ever Given, который стал причиной блокировки Суэцкого канала, мог произойти по вине женщины — капитана судна Марвы эль-Селигдар. Такое мнение высказал глава управления канала Усама Рабиа.

"Есть вероятность, что капитан допустил ошибку при управлении или регулировании скорости", — сказал он в интервью японскому агентству Kyodo и уточнил, что предварительные результаты следствия говорят в пользу блокировки канала вследствие человеческой ошибки.

По словам Рабиа, на борту контейнеровоза в момент ЧП находился лоцман от управления канала, но он только даёт советы, а окончательное решение принимает капитан судна. Он подчеркнул, что со стороны руководства канала не было ошибок и они не несут никакой ответственности за случившееся.

Напомним, контейнеровоз Ever Given cел на мель 23 марта, заблокировав Суэцкий канал. Гигантское судно почти неделю пытались сдвинуть буксиры, а экскаваторы и специализированная техника углубляли дно. Власти Египта уже начали обсуждать возможность разгрузки судна, поскольку другие меры не давали результата. Но в итоге 15 буксиров сделали своё дело: ранним утром 29 марта судно сдвинулось с места, разблокировав водную артерию.

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