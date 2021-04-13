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"Иди сюда, мразь!" Сын экс-главы Северной Осетии избил сына Жириновского во Внуково — видео конфликта

Олег Эдельштейн заявил полицейским, что теперь опасается за свою жизнь и поэтому написал заявление и до глубокой ночи снимал побои.

13 апреля 2021, 14:42

Конфликт сына экс-главы Северной Осетии и сына Жириновского во Внуково. Видео © LIFE

Сын лидера ЛДПР Владимира Жириновского Олег Эдельштейн обратился в полицию с заявлением о том, что его якобы избил сын экс-главы Северной Осетии Зелимхан Битаров. Об этом Лайфу рассказал источник. Конфликт произошёл 12 апреля в аэропорту Внуково.

В нашем распоряжении также оказалось видео конфликта. На кадрах видно, что человек, похожий на Зелимхана Битарова, выкрикивает: "Что ты хотел сказать? Иди сюда, мразь!" При этом его оппонент отвечает, но что именно, разобрать сложно.

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Источник рассказал, что Битаров нанёс Эдельштейну около пяти ударов кулаком в голову. По предварительным данным, причиной конфликта стало то, что сын Жириновского решил поинтересоваться судьбой Вячеслава Битарова, который на днях ушёл в отставку с поста главы Северной Осетии. После этого и завязалась драка. Эдельштейн заявил полицейским, что теперь опасается за свою жизнь и поэтому написал заявление и снял побои.

При этом несколько лет назад у Олега Эдельштейна был конфликт с Битаровым-старшим. Так, сын Жириновского называл Северную Осетию регионом без будущего, однако позже он публично извинился на встрече с главой республики. Вячеслав Битаров возглавлял регион с 29 февраля 2016 года, когда президент России Владимир Путин назначил его в качестве врио. 9 апреля 2021 года глава государства снял его с поста и назначил врио Сергея Меняйло.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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