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"Спасибо, что не остались в стороне": МЧС Петербурга поблагодарило жителей, привозивших провизию к Невской мануфактуре

Спасатели признались, что такое отношение горожан стало для них приятным сюрпризом. Также они напомнили о недопустимости нахождения в опасной зоне.

13 апреля 2021, 14:42
<p>Фото © ТАСС / Иван Петров</p>

Фото © ТАСС / Иван Петров

Петербургские волонтёры организовали сбор еды и воды для пожарных, которые тушили здание Невской мануфактуры. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на ГУ МЧС по Северной столице.

"Спасибо, что не остались в стороне", — поблагодарили петербуржцев в МЧС.

Коллаж © Телеканал "Сант-Петербург"

Коллаж © Телеканал "Сант-Петербург"

Сотрудники МЧС признались, что такое отношение горожан стало для них приятным сюрпризом. При этом пожарные предупредили, что в опасной зоне находиться недопустимо.

Без гидрантов и пожарной сигнализации: как жила до пожара Невская мануфактура

Без гидрантов и пожарной сигнализации: как жила до пожара Невская мануфактура

Возгорание в здании Невской мануфактуры произошло днём 12 апреля. Лайф публиковал видео пожара с коптера. При тушении и эвакуации людей погиб один пожарный, ещё двое получили ожоги. В МЧС рассказали, при каких обстоятельствах погиб сотрудник. Позже огонь перекинулся на соседний хостел, его уже потушили. Тем временем во вторник утром завалы продолжили гореть.

Лайф узнал причину смертельного пожара на Невской мануфактуре

Лайф узнал причину смертельного пожара на Невской мануфактуре

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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