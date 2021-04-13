"Спасибо, что не остались в стороне": МЧС Петербурга поблагодарило жителей, привозивших провизию к Невской мануфактуре
Спасатели признались, что такое отношение горожан стало для них приятным сюрпризом. Также они напомнили о недопустимости нахождения в опасной зоне.
Фото © ТАСС / Иван Петров
Петербургские волонтёры организовали сбор еды и воды для пожарных, которые тушили здание Невской мануфактуры. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на ГУ МЧС по Северной столице.
"Спасибо, что не остались в стороне", — поблагодарили петербуржцев в МЧС.
Коллаж © Телеканал "Сант-Петербург"
Сотрудники МЧС признались, что такое отношение горожан стало для них приятным сюрпризом. При этом пожарные предупредили, что в опасной зоне находиться недопустимо.
Возгорание в здании Невской мануфактуры произошло днём 12 апреля. Лайф публиковал видео пожара с коптера. При тушении и эвакуации людей погиб один пожарный, ещё двое получили ожоги. В МЧС рассказали, при каких обстоятельствах погиб сотрудник. Позже огонь перекинулся на соседний хостел, его уже потушили. Тем временем во вторник утром завалы продолжили гореть.
Выбор редакции
Актёр Евгений Тиличеев из "Иди и смотри" скончался на 75-м году жизни
Обвиняемых по делу о гибели восьми пожарных в Москве приговорили к условным срокам
Российским туристам назвали страну, которая может заменить Турцию
Бананы могут полностью исчезнуть с лица Земли: Биолог объяснил, что этому виной
Беременность ни при чём: таблоид узнал, почему на самом деле Меган Маркл пропустит похороны принца Филиппа
Комментариев: 0