"Спасибо, что не остались в стороне": МЧС Петербурга поблагодарило жителей, привозивших провизию к Невской мануфактуре

Петербургские волонтёры организовали сбор еды и воды для пожарных, которые тушили здание Невской мануфактуры. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на ГУ МЧС по Северной столице.

"Спасибо, что не остались в стороне", — поблагодарили петербуржцев в МЧС.

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Сотрудники МЧС признались, что такое отношение горожан стало для них приятным сюрпризом. При этом пожарные предупредили, что в опасной зоне находиться недопустимо.

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