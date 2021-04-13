Без гидрантов и пожарной сигнализации: как жила до пожара Невская мануфактура

Вопросы к менеджерам

В комплексе зданий АО "Невская мануфактура" на Октябрьской набережной, 50 начали работать следователи. Чтобы установить точную причину пожара и очертить круг виновных, назначены пожарно-технические и другие экспертизы.

По факту трагического пожара Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по статье 238 УК (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкших по неосторожности смерть человека). Виновникам грозит до шести лет лишения свободы. По делу уже задержали гендиректора АО "Невская мануфактура" Максима Макеева, а также его заместителя. Поскольку Макеев руководит компанией только с февраля этого года, а нарушения на мануфактуре были системными, не исключено, что уголовное дело вскоре пополнится новыми фигурантами из числа бывших топ-менеджеров АО "Невская мануфактура". До Макеева Невской мануфактурой руководили Сергей Ульянов (с сентября 2016 года по март 2019 года) и Алексей Михневич (до февраля 2021 года).

Фото © ТАСС / МЧС России

Судя по данным базы СПАРК, Макеев в "Невской мануфактуре" — человек не случайный. Он тесно связан с собственником компании — миллиардером и банкиром Алексеем Устаевым — и работал во многих его фирмах. Например, он был членом совета директоров банка "Викинг", принадлежащего бизнесмену и его семье.

Кроме того, Макеев руководил компаниями "Санкт-Петербургский городской ломбард" и "Владимирские ряды", которые распоряжаются активами банка "Викинг" стоимостью более 130 млн рублей. Обе фирмы принадлежали самому миллиардеру и, вероятно, его родственникам — Олесе, Галине и Аиде Устаевым.

Теперь следователи будут выяснять круг обязанностей Макеева в Невской мануфактуре, как при нём был организован противопожарный режим на территории объекта, как он контролировал исполнение предписаний инспекторов МЧС, как реагировал на жалобы арендаторов.

Всё, что осталось от Невской мануфактуры в Питере. Видео © LIFE SHOT

Как выяснил Лайф, инспекторы Госпожнадзора начиная с 2015 года находили существенные нарушения противопожарной безопасности в здании мануфактуры. Они требовали их устранить, ставили сроки, но руководители объекта не реагировали на предписания. В 2020 году во время внеплановой проверки Невской мануфактуры ревизоры обнаружили девять нарушений. Как выяснилось, в здании не было каких-либо средств пожарной защиты. Представители МЧС обратились в суд. Следует отметить, что именно вчера должно было состояться судебное заседание по этим материалам.

Пожарная опасность

Источник Лайфа в правоохранительных органах рассказал, что, по предварительным данным, пожар начался на третьем этаже Невской мануфактуры. С 2013 года помещения здесь арендует компания "Риф Англер". У неё есть производственная площадка, на которой выпускают надувные лодки ПВХ.

По данным Лайфа, представители компании уведомляли руководство АО "Невская мануфактура" о том, что в здании срезаны пожарные гидранты и распределители, но, как утверждают бизнесмены, ответа не получили. Как выяснилось, на момент пожара в здании не было воды. Огнеборцам пришлось установить специальное оборудование для забора воды из Невы.

Фото © ТАСС / ЕРА / ANATOLY MALTSEV

Фабрика "Невская мануфактура" была основана в 1841 году английским купцом Джеймсом Торнтоном. Сейчас здание принадлежит семье петербургского миллиардера Алексея Якубовича Устаева, который известен тем, что в конце 80-х основал один из первых частных банков в стране — "Викинг". Устаеву также принадлежит несколько крупных отелей в Северной столице, например "Октябрьская" и "Санкт-Петербург", с совокупной годовой выручкой более 800 млн рублей. Состояние Устаева оценивается в 6,5 млрд рублей.

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