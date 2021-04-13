Актёр Евгений Тиличеев из "Иди и смотри" скончался на 75-м году жизни
Артист сыграл множество ролей, прослужив почти 50 лет в театре музыкальной комедии.
Евгений Тиличеев. Фото © kino-teatr.ru
На 75-м году жизни скончался солист Санкт-Петербургского государственного театра музыкальной комедии, заслуженный артист России Евгений Тиличеев. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу городского Комитета по культуре.
"Глубоко скорбим в связи с утратой, постигшей культуру Санкт‑Петербурга, и выражаем искренние соболезнования родным, близким и друзьям Евгения Сергеевича Тиличеева", — сказано в сообщении комитета.
Причины смерти артиста пока не известны. О дате церемонии прощания будет объявлено позднее.
Евгений Тиличеев родился 1 июня 1946 года в Ленинграде. В 1972 году он окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК). В том же году был принят в труппу Ленинградского театра музыкальной комедии. Тиличеев провёл на его сцене почти 50 лет.
Актёр сыграл несколько десятков ведущих ролей в классической оперетте и современной музыкальной комедии, а также много снимался в кино. Среди его работ можно назвать следующие: "Царевич Проша" (Дердидас), "Труффальдино из Бергамо" (капитан), "Семь нот" (главный режиссёр), "Иди и смотри" (переводчик) и другие. Тиличеев также был одним из участников и ведущих получившей широкую известность передачи ленинградского телевидения "Сказка за сказкой".
Напомним, что ранее стало известно о кончине белорусской актрисы театра и кино Беллы Шпинер на 46-м году жизни. Причиной смерти стала онкология.
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