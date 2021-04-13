Названа причина смерти экс-солиста "Песняров" Леонида Борткевича

Знаменитый белорусский музыкант, бывший солист ансамбля "Песняры" Леонид Борткевич скончался из-за сахарного диабета, об этом в RT рассказал его бывший коллега Валерий Скорожонок. Он считает, что легендарный исполнитель недостаточно следил за здоровьем.

"Я с детства равнялся на этого человека. Это было лицо "Песняров". Это был солист № 1. Если бы ухаживал за здоровьем, он бы мог ещё жить. Это сахарный диабет. Жаль, что не стало Лёни. Жаль его", — сказал певец.

По словам Скорожонка, в последние годы Борткевич был задумчивым и степенным, хотя "раньше много шутил, рассказывал анекдоты".

Напомним, музыкант скончался в одной из больниц Минска на 72-м году жизни. Леонид Борткевич попал в состав ВИА "Песняры" в 1970 году. Среди песен, которые исполнял артист, — "Вероника", "Александрына", "Берёзовый сок" и "Белоруссия".

Это не первая утрата в ансамбле — в 2017 году не стало Валентина Бадьярова. Известный белорусский музыкант скончался на 71-м году жизни. А в 2019 году в Минске умер музыкант Аркадий Ивановский. Он был гитаристом "Песняров" до распада коллектива. Лайф также сообщал о смерти пианиста ансамбля Олега Молчана.

Авторы

Арина Родионова