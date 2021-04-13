Самый известный кинолог России скончался во время прогулки с собакой
Предварительно, причиной смерти послужила острая сердечно-сосудистая недостаточность.
Реваз Хомасуридзе. Фото © rkf.org.ru
Самый известный кинолог России, интернациональный эксперт Российской кинологической федерации Реваз Хомасуридзе скоропостижно скончался на 59-м году жизни в Москве. Об этом сообщает kp.ru.
Трагедия произошла во время прогулки с собакой вдоль Студёного проезда. Мужчине резко стало плохо, и он с трудом дошёл до ближайшей скамейки, держась за сердце. Рядом с Хомасуридзе была его 33-летняя дочь Анна, которая сразу вызвала скорую помощь, оказывая поддержку отцу.
"Прибывшие врачи проводили реанимационные мероприятия, но спасти 58-летнего мужчину уже не могли. Реваз Хомасуридзе скончался до прибытия медиков. Врачи констатировали смерть. Предварительно, причиной смерти послужила острая сердечно-сосудистая недостаточность", — рассказал источник в здравоохранении.
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Однако точные причины смерти кинолога будут озвучены позднее. Стоит отметить, что незадолго до трагедии не было каких-либо признаков ухудшения самочувствия.
Реваз Хомасуридзе — интернациональный эксперт по собакам РКФ. С 22 лет он стал работать судьёй по породам. Многие годы Хомасуридзе выступал интернациональным судьёй на европейских и мировых выставках собак. В 1993 году он стал советником президента РКФ по кинологическим вопросам, входил в состав президиума и даже сам возглавлял федерацию в начале нулевых.
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