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В Германии связали завершение строительства "Северного потока – 2" с действиями России

Глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр считает, что есть смысл поставить вопрос о моратории на газопровод даже незадолго до завершения проекта.

13 апреля 2021, 11:29
<p>Фото © ТАСС / dpa / Jens Büttner</p>

Фото © ТАСС / dpa / Jens Büttner

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что реализация проекта газопровода "Северный поток – 2" связана с действиями России. Об этом она сказала после переговоров с главой Пентагона Ллойдом Остином.

"Я уверена, что если продолжить строительство "Северного потока – 2", то вопрос, сколько по нему будет проходить газа, зависит в том числе и от действий России", — сказала глава оборонного ведомства.

Также она отметила, что можно задаться вопросом, есть ли смысл вводить мораторий на строительство газопровода незадолго до его завершения.

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Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Однако всячески помешать запуску проекта пытаются США, чтобы продавать в Европу свой сжиженный газ, который будет обходиться ЕС дороже. Тем не менее в "Газпроме" с уверенностью заявили, что "Северный поток – 2" будет запущен в текущем году.


Ранее в Госдуме заявили о необходимой симметричности после новых санкций США по "Северному потоку – 2".

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Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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