В Германии связали завершение строительства "Северного потока – 2" с действиями России
Глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр считает, что есть смысл поставить вопрос о моратории на газопровод даже незадолго до завершения проекта.
Фото © ТАСС / dpa / Jens Büttner
Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что реализация проекта газопровода "Северный поток – 2" связана с действиями России. Об этом она сказала после переговоров с главой Пентагона Ллойдом Остином.
"Я уверена, что если продолжить строительство "Северного потока – 2", то вопрос, сколько по нему будет проходить газа, зависит в том числе и от действий России", — сказала глава оборонного ведомства.
Также она отметила, что можно задаться вопросом, есть ли смысл вводить мораторий на строительство газопровода незадолго до его завершения.
Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Однако всячески помешать запуску проекта пытаются США, чтобы продавать в Европу свой сжиженный газ, который будет обходиться ЕС дороже. Тем не менее в "Газпроме" с уверенностью заявили, что "Северный поток – 2" будет запущен в текущем году.
Ранее в Госдуме заявили о необходимой симметричности после новых санкций США по "Северному потоку – 2".
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