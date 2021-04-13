В Германии связали завершение строительства "Северного потока – 2" с действиями России

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что реализация проекта газопровода "Северный поток – 2" связана с действиями России. Об этом она сказала после переговоров с главой Пентагона Ллойдом Остином.

"Я уверена, что если продолжить строительство "Северного потока – 2", то вопрос, сколько по нему будет проходить газа, зависит в том числе и от действий России", — сказала глава оборонного ведомства.

Также она отметила, что можно задаться вопросом, есть ли смысл вводить мораторий на строительство газопровода незадолго до его завершения.

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