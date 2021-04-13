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Раскрыты сферы, работники которых чаще всего получают премии

Внизу рейтинга находятся ретейл, ресторанный бизнес, а также маркетинг и PR.

13 апреля 2021, 11:04

Фото © Shutterstock

В начале 2021 года чаще всего премиальные получали представители сфер производства и промышленности — 18% опрошенных. Такие данные стали известны в результате исследования сервиса "Работа.ру", которые опубликовал RT.

  • 18% — сферы производства и промышленности
  • 8% — транспортная
  • 7% — банки, финансы и инвестиции
  • 7% — образование
  • 7% — медицина
  • 6% — IT
  • 6% — строительство
  • 5% — сфера охраны
  • 2% — ретейл
  • 2% — ресторанный бизнес
  • 2% — маркетинг и PR

Вариант "Другое" указывали специалисты из сфер ремонта, юриспруденции и государственной службы. В опросе приняло участие более 5000 жителей России.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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