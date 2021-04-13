Раскрыты сферы, работники которых чаще всего получают премии
Внизу рейтинга находятся ретейл, ресторанный бизнес, а также маркетинг и PR.
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В начале 2021 года чаще всего премиальные получали представители сфер производства и промышленности — 18% опрошенных. Такие данные стали известны в результате исследования сервиса "Работа.ру", которые опубликовал RT.
- 18% — сферы производства и промышленности
- 8% — транспортная
- 7% — банки, финансы и инвестиции
- 7% — образование
- 7% — медицина
- 6% — IT
- 6% — строительство
- 5% — сфера охраны
- 2% — ретейл
- 2% — ресторанный бизнес
- 2% — маркетинг и PR
Вариант "Другое" указывали специалисты из сфер ремонта, юриспруденции и государственной службы. В опросе приняло участие более 5000 жителей России.
Ранее стало известно о том, как оставаться востребованными работниками в любом возрасте.
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