Раскрыты сферы, работники которых чаще всего получают премии

В начале 2021 года чаще всего премиальные получали представители сфер производства и промышленности — 18% опрошенных. Такие данные стали известны в результате исследования сервиса "Работа.ру", которые опубликовал RT.

18% — сферы производства и промышленности

8% — транспортная

7% — банки, финансы и инвестиции

7% — образование

7% — медицина

6% — IT

6% — строительство

5% — сфера охраны

2% — ретейл

2% — ресторанный бизнес

2% — маркетинг и PR

Вариант "Другое" указывали специалисты из сфер ремонта, юриспруденции и государственной службы. В опросе приняло участие более 5000 жителей России.

Ранее стало известно о том, как оставаться востребованными работниками в любом возрасте.

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