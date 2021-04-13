Песков: Кремль не получал запросов от Киева на разговор Зеленского с Путиным
Представитель Кремля не исключил, что, возможно, они ещё не дошли по дипломатическим каналам.
Фото © ТАСС / Новодережкин Антон
Пока не было каких-либо запросов от Киева на телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"По состоянию на сейчас, то есть за последние дни, никаких запросов не было. Может, по дипканалам ещё просто к нам не дошли", — рассказал Песков.
Напомним, ранее агентство Reuters сообщило, что офис Зеленского направил запрос о переговорах с Путиным по Донбассу, однако Песков уточнил, что ничего подобного не видел. Вместе с тем представитель Кремля заверил, что если телефонный разговор состоится, то российская сторона найдёт что сказать на фоне роста напряжённости в Донбассе.
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