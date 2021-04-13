Российский паспорт поднялся в мировом рейтинге свободы передвижения

Российский паспорт поднялся на две позиции и вышел на 48-е место в мировом индексе паспортов, который составляет швейцарская компания Henley & Partners.

Это произошло после получения права безвизового въезда в Ирак и Оман. Теперь россияне могут въезжать в 118 стран мира без обращения к местным властям.

Первое место в рейтинге занимает японский паспорт. Он даёт возможность путешествовать в 193 страны мира. На второй строчке — сингапурское удостоверение личности (192 страны). Третью позицию разделили Германия и Южная Корея (по 191 стране).

Последнее место в рейтинге занял Афганистан. Владельцы паспорта этой страны могут свободно въехать только в 26 стран мира. Всего в списке — 227 позиций, соответственно, максимально возможный результат — 226.

Рейтинг основан на индексе свободы передвижения. В нём учитывается, сколько стран и территорий обладатель паспорта может посетить без визы или в упрощённом порядке её получения.

Ранее стало известно, что россияне смогут привязать сертификат о вакцинации от ковида к загранпаспорту.

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