Врио главы Северной Осетии Меняйло отправил в отставку правительство региона

Временно исполняющий обязанности главы Северной Осетии Сергей Меняйло отправил в отставку правительство региона. Об этом сообщается на странице кабмина в "Инстаграме".

"Правительство РСО-Алания отправлено в отставку. Указ об этом подписал временно исполняющий обязанности главы Республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло", — говорится в сообщении.

Меняйло поручил министрам исполнять свои обязанности до формирования нового состава правительства. Они продолжат работу с приставкой "врио".

Напомним, 9 апреля президент России Владимир Путин назначил Сергея Меняйло на пост врио главы Северной Осетии. Вячеслав Битаров досрочно покинул пост. Уроженец осетинского города Алагира Меняйло ранее занимал должность полпреда главы государства в Сибири.

Авторы