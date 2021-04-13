Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Врио главы Северной Осетии Меняйло отправил в отставку правительство региона

Министры продолжат исполнять свои обязанности до формирования нового состава правительства.

13 апреля 2021, 10:27
<p>Фото © ТАСС / Алексей Кушниренко</p>

Фото © ТАСС / Алексей Кушниренко

Временно исполняющий обязанности главы Северной Осетии Сергей Меняйло отправил в отставку правительство региона. Об этом сообщается на странице кабмина в "Инстаграме".

"Правительство РСО-Алания отправлено в отставку. Указ об этом подписал временно исполняющий обязанности главы Республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло", — говорится в сообщении.

Меняйло поручил министрам исполнять свои обязанности до формирования нового состава правительства. Они продолжат работу с приставкой "врио".

Врио губернатора Ульяновской области отправил в отставку правительство региона

Врио губернатора Ульяновской области отправил в отставку правительство региона

Напомним, 9 апреля президент России Владимир Путин назначил Сергея Меняйло на пост врио главы Северной Осетии. Вячеслав Битаров досрочно покинул пост. Уроженец осетинского города Алагира Меняйло ранее занимал должность полпреда главы государства в Сибири.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Черчесов через суд потребовал сдать ему в аренду участок для разведения рыбы в Осетии

11 апреля, 16:39

Путин назначил Меняйло врио главы Северной Осетии: Битаров досрочно покинул пост

9 апреля, 11:53

В Магнитогорске спасатели помогли врачам донести 200-килограммового пациента до скорой

сегодня в 10:04

Российский паспорт поднялся в мировом рейтинге свободы передвижения

сегодня в 10:44

"Динамо" объявило о назначении Кудашова главным тренером

сегодня в 10:31

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1