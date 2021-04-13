Глава МИД Украины утверждает, что Киев не хочет войны

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заверил, что Киев не намерен воевать и якобы нацелен на дипломатическое решение конфликта в Донбассе. Такое заявление прозвучало на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

"Украина не хочет войны. Мы не планируем никаких наступательных действий", — утверждает глава украинского МИД.

Вместе с тем Кулеба тут же призвал представителей альянса к более интенсивному сотрудничеству с Украиной, поскольку Киев "не хочет терять бдительности в случае начала насилия" на юго-востоке страны.

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