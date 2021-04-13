Глава МИД Украины утверждает, что Киев не хочет войны
Однако его слова расходятся с действиями ВСУ в Донбассе, где с февраля 2021 года фиксируется очередное обострение.
Фото © Twitter.com / Dmytro Kuleba
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заверил, что Киев не намерен воевать и якобы нацелен на дипломатическое решение конфликта в Донбассе. Такое заявление прозвучало на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.
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"Украина не хочет войны. Мы не планируем никаких наступательных действий", — утверждает глава украинского МИД.
Вместе с тем Кулеба тут же призвал представителей альянса к более интенсивному сотрудничеству с Украиной, поскольку Киев "не хочет терять бдительности в случае начала насилия" на юго-востоке страны.
Отметим, что слова Кулебы о том, что Украина не хочет насилия, пока расходятся с действиями. Очередное обострение в Донбассе фиксируется с февраля 2021 года: тогда Украина обстреляла ДНР из крупнокалиберной артиллерии, позже в Горловке был подорван автомобиль комбата Народной милиции Сергея Попова. В начале марта украинский снайпер застрелил сотрудника МВД ДНР во время эвакуации детей. О возможности широкомасштабной войны на востоке страны ранее заявили глава киевской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук, украинский депутат Илья Кива и глава ДНР Денис Пушилин.
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