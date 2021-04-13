В Магнитогорске спасатели помогли врачам донести 200-килограммового пациента до скорой

Врачам скорой помощи в Магнитогорске пришлось вызывать спасателей, чтобы госпитализировать пациента. Две хрупкие женщины приехали на вызов к мужчине, которому требовалась экстренная госпитализация, но своими силами вынести его из квартиры не смогли, ведь пациент весит больше 200 килограммов, пишет URA.ru.

"Госпитализация в стационар потребовалась мужчине весом более 200 кг. Врачи, две хрупких женщины, прибывшие на вызов, оказали первую помощь, но доставить неподвижного грузного мужчину до кареты скорой медицинской помощи были не в состоянии", — рассказали в пресс-службе поисково-спасательной службы (ПСС) Челябинской области.

Спасатели транспортировали больного на носилках. Им пришлось пешком спускаться с пятого этажа по лестнице, так как лифта в доме нет. Помощь в транспортировке пациента оказывали его родственники и даже случайные прохожие.

А ещё Лайф рассказывал про толстяка, который к 18 годам весил как пара взрослых людей, но даже ему удалось похудеть и стать тростинкой. Он начал следить за своим питанием и взялся за тренировки. Результаты не заставили себя ждать.

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