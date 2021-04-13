Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В Магнитогорске спасатели помогли врачам донести 200-килограммового пациента до скорой

Им пришлось пешком спускаться с пятого этажа вниз по лестнице, так как лифта в доме нет.

13 апреля 2021, 10:04

Фото © ТАСС / Афонина Елена

Врачам скорой помощи в Магнитогорске пришлось вызывать спасателей, чтобы госпитализировать пациента. Две хрупкие женщины приехали на вызов к мужчине, которому требовалась экстренная госпитализация, но своими силами вынести его из квартиры не смогли, ведь пациент весит больше 200 килограммов, пишет URA.ru.

"Госпитализация в стационар потребовалась мужчине весом более 200 кг. Врачи, две хрупких женщины, прибывшие на вызов, оказали первую помощь, но доставить неподвижного грузного мужчину до кареты скорой медицинской помощи были не в состоянии", — рассказали в пресс-службе поисково-спасательной службы (ПСС) Челябинской области.

Толстяк весом 240 кг чудом пережил сердечный приступ, и это сподвигло его на невероятные изменения

Толстяк весом 240 кг чудом пережил сердечный приступ, и это сподвигло его на невероятные изменения

Спасатели транспортировали больного на носилках. Им пришлось пешком спускаться с пятого этажа по лестнице, так как лифта в доме нет. Помощь в транспортировке пациента оказывали его родственники и даже случайные прохожие.

А ещё Лайф рассказывал про толстяка, который к 18 годам весил как пара взрослых людей, но даже ему удалось похудеть и стать тростинкой. Он начал следить за своим питанием и взялся за тренировки. Результаты не заставили себя ждать.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Все удрали — боятся": Житель многоэтажки в Челябинске рассказал о провале грунта возле дома

10 апреля, 11:44

Врачи перечислили девять симптомов одного из самых распространённых видов рака

вчера в 00:14

Врио главы Северной Осетии Меняйло отправил в отставку правительство региона

сегодня в 10:27

"Динамо" объявило о назначении Кудашова главным тренером

сегодня в 10:31

"Модели просто любовались видом": Компания россиянина Концова изложила свою версию событий в Дубае

сегодня в 10:29

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1