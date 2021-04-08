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Категорий: 18

Толстяк к 18 годам весил как пара взрослых людей, но даже ему удалось похудеть и стать тростинкой

Уже в 18 лет герой этого материала весил как парочка взрослых людей. Спустя пару лет талии парня позавидуют даже модели, ведь в обхвате она уменьшилась в разы.

8 апреля 2021, 15:00

Фото © Reddit / adamistx

Пользователь Reddit adamistx с самого детства был полным, но, окончив школу, американец понял, что в новой жизни он не хочет постоянно терпеть нападки от незнакомцев, да и здоровье спасибо не скажет. Так в 18 лет 165-килограммовый парень впервые в жизни начал следить за своим питанием и взялся за тренировки. Результаты не заставили себя ждать.

Фото © Reddit / adamistx

Фото © Reddit / adamistx

Начал парень с подсчёта калорий. Задача простая — потреблять меньше, чем сжигаешь. Так лимит калорийности американца за 14 месяцев снизился с 2500 до 1800 килокалорий в день. Вместе с регулярными прогулками и физическими нагрузками вес adamistx уменьшился на 70 кг, и это ещё не финал. Но не всё пошло по плану. Несмотря на преображение, эмоциональное состояние парня оставляло желать лучшего.

Не поймите меня неправильно, есть много вещей, которые стали лучше. Иногда я даже чувствую себя уверенно. Но, пожалуйста, убедитесь, что ваше психическое здоровье также находится под контролем, если вы худеете для того, чтобы стать лучшей версией себя. Это так же важно, как и физическое здоровье. Если вы похожи на меня, в конце концов, вы будете сидеть и думать: "И что, это всё?" Похудение не сделает вас привлекательным и не решит социальные проблемы мгновенно. Вы должны работать над этим отдельно. Но я действительно верю в себя и во всех вас

adamistx

Фото © Reddit / adamistx

Фото © Reddit / adamistx

Последние месяцы парень изо всех сил старался не только худеть, но и искал свою уверенность в себе. Недавно парню исполнилось 20 лет, и за последние два года он радикально изменился. Теперь, сбросив 93 кг, он весит здоровые 72 килограмма. Худеть дальше adamistx не планирует — сейчас он чувствует себя так хорошо, как никогда прежде. Пользователи соцсети в восторге.

Приятель, честно говоря, это одно из лучших преображений, которые я когда-либо видел. <...> Похудение и сохранение здоровья — одна из немногих вещей в жизни, которую нельзя купить за деньги. Это требует абсолютной приверженности делу и внутренней дисциплины. Отличная работа!

Detektive7

Чёрт возьми! Это фантастика!!! Поздравляю

CaptainSpecific2439

Парень похудел на 70 кг всего за год, и лицо так изменилось, что его не узнают даже знакомые

Парень похудел на 70 кг всего за год, и лицо так изменилось, что его не узнают даже знакомые

Авторы
Трофимов Сергей
Трофимов Сергей

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