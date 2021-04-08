Толстяк к 18 годам весил как пара взрослых людей, но даже ему удалось похудеть и стать тростинкой

Не поймите меня неправильно, есть много вещей, которые стали лучше. Иногда я даже чувствую себя уверенно. Но, пожалуйста, убедитесь, что ваше психическое здоровье также находится под контролем, если вы худеете для того, чтобы стать лучшей версией себя. Это так же важно, как и физическое здоровье. Если вы похожи на меня, в конце концов, вы будете сидеть и думать: "И что, это всё?" Похудение не сделает вас привлекательным и не решит социальные проблемы мгновенно. Вы должны работать над этим отдельно. Но я действительно верю в себя и во всех вас

adamistx