Толстяк к 18 годам весил как пара взрослых людей, но даже ему удалось похудеть и стать тростинкой
Уже в 18 лет герой этого материала весил как парочка взрослых людей. Спустя пару лет талии парня позавидуют даже модели, ведь в обхвате она уменьшилась в разы.
Пользователь Reddit adamistx с самого детства был полным, но, окончив школу, американец понял, что в новой жизни он не хочет постоянно терпеть нападки от незнакомцев, да и здоровье спасибо не скажет. Так в 18 лет 165-килограммовый парень впервые в жизни начал следить за своим питанием и взялся за тренировки. Результаты не заставили себя ждать.
Начал парень с подсчёта калорий. Задача простая — потреблять меньше, чем сжигаешь. Так лимит калорийности американца за 14 месяцев снизился с 2500 до 1800 килокалорий в день. Вместе с регулярными прогулками и физическими нагрузками вес adamistx уменьшился на 70 кг, и это ещё не финал. Но не всё пошло по плану. Несмотря на преображение, эмоциональное состояние парня оставляло желать лучшего.
Не поймите меня неправильно, есть много вещей, которые стали лучше. Иногда я даже чувствую себя уверенно. Но, пожалуйста, убедитесь, что ваше психическое здоровье также находится под контролем, если вы худеете для того, чтобы стать лучшей версией себя. Это так же важно, как и физическое здоровье. Если вы похожи на меня, в конце концов, вы будете сидеть и думать: "И что, это всё?" Похудение не сделает вас привлекательным и не решит социальные проблемы мгновенно. Вы должны работать над этим отдельно. Но я действительно верю в себя и во всех вас
Последние месяцы парень изо всех сил старался не только худеть, но и искал свою уверенность в себе. Недавно парню исполнилось 20 лет, и за последние два года он радикально изменился. Теперь, сбросив 93 кг, он весит здоровые 72 килограмма. Худеть дальше adamistx не планирует — сейчас он чувствует себя так хорошо, как никогда прежде. Пользователи соцсети в восторге.
Приятель, честно говоря, это одно из лучших преображений, которые я когда-либо видел. <...> Похудение и сохранение здоровья — одна из немногих вещей в жизни, которую нельзя купить за деньги. Это требует абсолютной приверженности делу и внутренней дисциплины. Отличная работа!
Чёрт возьми! Это фантастика!!! Поздравляю
WOW-news
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