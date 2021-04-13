"Модели просто любовались видом": Компания россиянина Концова изложила свою версию событий в Дубае

Скандальная голая фотосессия в Дубае была спонтанной, так как девушки в тот день всего лишь вышли полюбоваться видом на город с балкона — такую версию озвучили в компании Involta, глава которой, Алексей Концов, задержан сейчас в ОАЭ по этому делу.

"В тот день они (девушки. — Прим. Лайфа) отдыхали с Виталием (Гречиным. — Прим. Лайфа) в бассейне дома, в котором жил Алексей (Концов. — Прим. Лайфа). Вечером компании разрешили подняться в квартиру, чтобы переодеться. Они пробыли в ней всего полчаса. В это время девушки вышли на балкон, чтобы полюбоваться видом, и Александр Тен, фотограф, предложил им сделать фото", — сообщается на страничке компании в "Инстаграме".

Однако ранее в разговоре с Лайфом Тен отрицал своё участие в мероприятии. Но в компании Involta придерживаются другого мнения и утверждают, что фотограф сейчас и вовсе объявлен властями Дубая в розыск. Лайф снова связался с Теном, и он признал, что был в том номере и действительно снимал моделей — но его для фотосессии нанял украинский бизнесмен Виталий Гречин.

"Про то, что я в розыске, я не в курсе. Про то, что Involta обвинила меня в том, что я предложил сделать это фото, — абсолютный фейк, я ничего не предлагал, я обычный фотограф. Это была специальная съёмка для Виталия Гречина и его нужд. Мне сказали приехать в назначенные время и место и сфотографировать девушек, я приехал. Меня лично нанимал Гречин. Я считаю, что компания Involta сделала такое заявление, чтобы Концова выпустили", — рассказал Лайфу Тен.

Девушек могло ждать довольно суровое наказание — тюремное заключение на срок до шести месяцев и уплата штрафа в размере пяти тысяч дирхамов (более 104 тысяч рублей), но моделей решили просто выслать из Эмиратов. 11 из 12 девушек уже прибыли в Киев, одна осталась на карантине, так как подхватила коронавирус.

Авторы