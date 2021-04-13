"Модели просто любовались видом": Компания россиянина Концова изложила свою версию событий в Дубае
Там утверждают, что пикантную съёмку девушкам спонтанно предложил фотограф Александр Тен. Сам он рассказал Лайфу, что его нанял украинский бизнесмен Гречин.
Фото © Соцсети
Скандальная голая фотосессия в Дубае была спонтанной, так как девушки в тот день всего лишь вышли полюбоваться видом на город с балкона — такую версию озвучили в компании Involta, глава которой, Алексей Концов, задержан сейчас в ОАЭ по этому делу.
"В тот день они (девушки. — Прим. Лайфа) отдыхали с Виталием (Гречиным. — Прим. Лайфа) в бассейне дома, в котором жил Алексей (Концов. — Прим. Лайфа). Вечером компании разрешили подняться в квартиру, чтобы переодеться. Они пробыли в ней всего полчаса. В это время девушки вышли на балкон, чтобы полюбоваться видом, и Александр Тен, фотограф, предложил им сделать фото", — сообщается на страничке компании в "Инстаграме".
Однако ранее в разговоре с Лайфом Тен отрицал своё участие в мероприятии. Но в компании Involta придерживаются другого мнения и утверждают, что фотограф сейчас и вовсе объявлен властями Дубая в розыск. Лайф снова связался с Теном, и он признал, что был в том номере и действительно снимал моделей — но его для фотосессии нанял украинский бизнесмен Виталий Гречин.
Лайф узнал личность фотографа, которого подозревают в съёмке голых моделей в Дубае, и он уже в России
"Про то, что я в розыске, я не в курсе. Про то, что Involta обвинила меня в том, что я предложил сделать это фото, — абсолютный фейк, я ничего не предлагал, я обычный фотограф. Это была специальная съёмка для Виталия Гречина и его нужд. Мне сказали приехать в назначенные время и место и сфотографировать девушек, я приехал. Меня лично нанимал Гречин. Я считаю, что компания Involta сделала такое заявление, чтобы Концова выпустили", — рассказал Лайфу Тен.
Напомним, возмущение властей Дубая вызвала фотосессия с участием голых девушек на балконе одного из небоскрёбов. Скандальное видео появилось в соцсетях 3 апреля — его сняли очевидцы из другого здания. В итоге участниц съёмки задержали. Изначально сообщалось, что среди них было восемь россиянок, однако затем в Посольстве РФ Лайфу опровергли эту информацию.
"Фарту — масти, ментам — по пасти": Участницы голой дубайской фотосессии похвастались возвращением в Киев
Девушек могло ждать довольно суровое наказание — тюремное заключение на срок до шести месяцев и уплата штрафа в размере пяти тысяч дирхамов (более 104 тысяч рублей), но моделей решили просто выслать из Эмиратов. 11 из 12 девушек уже прибыли в Киев, одна осталась на карантине, так как подхватила коронавирус.
Выбор редакции
ОАЭ выслали 11 из 12 украинок, задержанных за скандальную голую фотосессию
"Фарту — масти, ментам — по пасти": Участницы голой дубайской фотосессии похвастались возвращением в Киев
"Они оскорбили мою семью": Гагарина разрушила надежды поклонников и объяснила, почему она не Змея из треш-шоу "Маска"
"Динамо" объявило о назначении Кудашова главным тренером
Врио главы Северной Осетии Меняйло отправил в отставку правительство региона
Комментариев: 0