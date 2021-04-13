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Суд в Москве арестовал профессора МФТИ Голубкина по делу о госизмене

Ранее в госизмене обвинили другого преподавателя МФТИ — Анатолия Губанова.

13 апреля 2021, 10:53
<p>Профессор Валерий Голубкин. Фото © Сайт <a href="https://mipt.ru/dafe/base_chairs/tpa/preps/golubkin.php" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МФТИ</a></p>

Профессор Валерий Голубкин. Фото © Сайт МФТИ

Лефортовский суд Москвы вынес решение об аресте профессора Московского физико-технического института (МФТИ) Валерия Голубкина, подозреваемого в государственной измене. Следующие два месяца он проведёт в СИЗО.

"Мера пресечения в отношении подозреваемого в госизмене Голубкина Валерия Николаевича избрана до 12 июня", — цитирует ТАСС пресс-секретаря суда Дарью Розмахову. Она уточнила, что дело не маркировано грифом секретности.

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Агентство со ссылкой на собственный источник сообщает, что Голубкин является профессором кафедры теоретической и прикладной аэрогидромеханики и доктором технических наук. В область его интересов входит гиперзвуковое обтекание элементов летательных аппаратов. Голубкин является коллегой и соавтором научной статьи физика Анатолия Губанова, также обвиняемого в госизмене.

Напомним, Губанов участвовал в международном проекте по разработке гиперзвукового самолёта Hexafly-Int.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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