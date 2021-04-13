Суд в Москве арестовал профессора МФТИ Голубкина по делу о госизмене
Ранее в госизмене обвинили другого преподавателя МФТИ — Анатолия Губанова.
Профессор Валерий Голубкин. Фото © Сайт МФТИ
Лефортовский суд Москвы вынес решение об аресте профессора Московского физико-технического института (МФТИ) Валерия Голубкина, подозреваемого в государственной измене. Следующие два месяца он проведёт в СИЗО.
"Мера пресечения в отношении подозреваемого в госизмене Голубкина Валерия Николаевича избрана до 12 июня", — цитирует ТАСС пресс-секретаря суда Дарью Розмахову. Она уточнила, что дело не маркировано грифом секретности.
Агентство со ссылкой на собственный источник сообщает, что Голубкин является профессором кафедры теоретической и прикладной аэрогидромеханики и доктором технических наук. В область его интересов входит гиперзвуковое обтекание элементов летательных аппаратов. Голубкин является коллегой и соавтором научной статьи физика Анатолия Губанова, также обвиняемого в госизмене.
Напомним, Губанов участвовал в международном проекте по разработке гиперзвукового самолёта Hexafly-Int.
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