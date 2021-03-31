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Россиянина Петушкова приговорили к 12 годам колонии строгого режима за госизмену

Заседание суда проходило в закрытом режиме.

31 марта 2021, 11:05

Россиянина приговорили с 12 годам колонии строгого режима за госизмену. Видео © Пресс-служба Московского городского суда

Мосгорсуд признал виновным россиянина, которого ранее обвинили в государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

"Московский городской суд признал виновным С.В. Петушкова в совершении преступления, предусмотренного статьёй 275 УК РФ "Государственная измена", — сообщает телеграм-канал "Московские суды".

В Крыму пенсионерку приговорили к 12 годам колонии за госизмену

В Крыму пенсионерку приговорили к 12 годам колонии за госизмену

Суд назначил мужчине 12 лет колонии строгого режима, что является минимальным сроком по данной статье. Заседание проходило в закрытом режиме, поскольку многие материалы, которые фигурируют в деле, имеют гриф секретности.

Ранее Лайф сообщал, что украинский экс-футболист Василий Василенко получил 12 лет тюрьмы за шпионаж в России. Он пытался передать Киеву комплектующие зенитно-ракетных комплексов С-300.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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