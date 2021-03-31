Россиянина Петушкова приговорили к 12 годам колонии строгого режима за госизмену

Россиянина приговорили с 12 годам колонии строгого режима за госизмену. Видео © Пресс-служба Московского городского суда

Мосгорсуд признал виновным россиянина, которого ранее обвинили в государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

В Крыму пенсионерку приговорили к 12 годам колонии за госизмену

Суд назначил мужчине 12 лет колонии строгого режима, что является минимальным сроком по данной статье. Заседание проходило в закрытом режиме, поскольку многие материалы, которые фигурируют в деле, имеют гриф секретности.