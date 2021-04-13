"Вакцина тому пример": Эксперт опроверг выводы ВШЭ об отставании России в технологическом прогрессе
Собеседник Лайфа согласен с тем, что в области науки и промышленности есть некоторые проблемы, однако у нас есть огромный потенциал для роста.
Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв
Экономический аналитик Эдуард Семёнов скептически оценил заявление Высшей школы экономики, чьи исследователи пришли к выводу, что Россия рискует отстать от мировых технологий навсегда. По мнению ВШЭ, самые прогрессивные страны в Европе — это Германия, Нидерланды и Швейцария, но, несмотря на то что Россия далеко не на последнем месте по разработке в сфере ядерных технологий, она якобы осталась в стороне от общего технологического прогресса.
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По словам собеседника Лайфа, с тезисами ВШЭ едва ли можно согласиться. Интеллектуальный потенциал России и её специалистов позволяет создавать наилучшие технологии на уровне мировых стандартов качества, что ярко продемонстрировала наша вакцина от коронавируса, ставшая самой первой и одной из наиболее эффективных в мире.
"Могу согласиться лишь с тем, что у нас не создана инфраструктура и отсутствуют цели для достижения создания новой конкурентоспособной продукции. Это стоит на втором плане, хотя президент требует постоянного развития цифровой экономики. К сожалению, на уровне корпораций всё это затухает", — рассуждает Семёнов в беседе с Лайфом.
Перспективы для дальнейшего технологического прогресса у нашей страны тоже имеются, уверен эксперт. Для этого нужно создавать продукцию, которая должна выходить на экспорт и конкурировать с мировыми отраслями, а также увеличить объёмы частной инициативы в сфере науки и промышленности, которая на сегодняшний день практически сведена к нулю.
"Нужно ориентировать предприятия или создавать частные, как делают в Китае. Это поможет вывести Россию на экспорт", — заверил аналитик.
Отметим, что тема науки и технологии находится в постоянной орбите внимания президента Владимира Путина. В феврале на заседании Совета по науке и образованию он дал команду запустить реактор ПИК — установку для проведения новых исследований, разобрался с зарплатами конкретных учёных и призвал изменить подходы к финансированию науки.
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