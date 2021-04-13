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"Недальновидно и неэкономично": Онищенко призвал россиян отказаться от отдыха в Турции до конца года

Собеседник Лайфа уверен, что, даже если авиасообщение откроют, лететь куда-то ни к чему: у России есть огромный туристический потенциал, так почему бы его не использовать?

13 апреля 2021, 11:10
<p>Академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко</p><p>Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков </p>

Академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко

Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Депутат Государственной думы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал отказаться от отдыха в Турции до конца года. Свою точку зрения он озвучил в беседе с Лайфом. По мнению эксперта, даже в том случае, если чартерное авиасообщение с турецкими курортами возобновят, россиянам всё равно стоит поберечь здоровье и воздержаться от путешествий.

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"Меня абсолютно не волнует, закрыты или открыты авиалинии. Но с точки зрения моей профессии я совершенно внятно призываю россиян ни в коем случае для проведения отдыха или восстановления здоровья не выбирать Турцию вообще в этом году", — призвал он.

Онищенко добавил, что здравомыслящие граждане должны руководствоваться реалиями, а самолёты, по его словам, "пусть летают": в конце концов, у некоторых людей есть вынужденная необходимость посещать эту страну, связанная, например, с деловыми командировками. А вот отдых, по мнению Онищенко, совсем другое дело.

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"Никакие Турции и Египты не нужны! Россия имеет огромные возможности, и не пользоваться ими — это недальновидно, неумно и неэкономично", — отрезал собеседник Лайфа.

Напомним, вечером в понедельник было объявлено об ограничении регулярного и чартерного авиасообщения с Турцией с 15 апреля до 1 июня. В силе останутся только два регулярных рейса в неделю на взаимной основе. Аналогичные меры были введены в отношении Танзании.

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По данным Минздрава Турции, число заражённых коронавирусом в стране перевалило уже за три миллиона человек. А вот в Танзании, по официальным данным, коронавирусной инфекцией переболели всего 509 человек. Тем не менее недавно глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что не рекомендует ездить в Африку по другой причине — из-за малярии. По её словам, за этот год в Россию привезено четыре случая малярии, два из них — из Танзании. В прошлом году оттуда приехали 11 человек, заболевших этой болезнью.

Авторы
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина
Марина Калегина
Марина Калегина

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