Всё, что осталось от сгоревшей Невской мануфактуры: Лайф публикует видео с коптера
Здание полностью выгорело. Сейчас пожарные продолжают поливать конструкции, которые до сих пор тлеют.
Последствия масштабного пожара на Невской мануфактуре в Санкт-Петербурге. Видео © LIFE
В распоряжении Лайфа оказалось видео с коптера, снявшего последствия масштабного пожара в Невской мануфактуре в Санкт-Петербурге. На кадрах видно, что от исторического здания остались только стены, кровля и перекрытия обрушились.
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Как сообщал Лайф, возгорание в здании Невской мануфактуры произошло днём 12 апреля. Лайф публиковал видео пожара с коптера. При тушении и эвакуации людей погиб один пожарный, ещё двое получили ожоги. В МЧС рассказали, при каких обстоятельствах погиб сотрудник. Позже огонь перекинулся на соседний хостел, его уже потушили. Тем временем во вторник утром завалы продолжили гореть.
По данным Лайфа, предварительной причиной пожара считается короткое замыкание. Это удалось установить при опросе свидетелей.
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