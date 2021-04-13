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Всё, что осталось от сгоревшей Невской мануфактуры: Лайф публикует видео с коптера

Здание полностью выгорело. Сейчас пожарные продолжают поливать конструкции, которые до сих пор тлеют.

13 апреля 2021, 11:28

Последствия масштабного пожара на Невской мануфактуре в Санкт-Петербурге. Видео © LIFE

В распоряжении Лайфа оказалось видео с коптера, снявшего последствия масштабного пожара в Невской мануфактуре в Санкт-Петербурге. На кадрах видно, что от исторического здания остались только стены, кровля и перекрытия обрушились.

К пожару готова: на Невской мануфактуре миллиардера Устаева находили нарушения, но она продолжала работать

К пожару готова: на Невской мануфактуре миллиардера Устаева находили нарушения, но она продолжала работать

Как сообщал Лайф, возгорание в здании Невской мануфактуры произошло днём 12 апреля. Лайф публиковал видео пожара с коптера. При тушении и эвакуации людей погиб один пожарный, ещё двое получили ожоги. В МЧС рассказали, при каких обстоятельствах погиб сотрудник. Позже огонь перекинулся на соседний хостел, его уже потушили. Тем временем во вторник утром завалы продолжили гореть.

Руководители Невской мануфактуры задержаны по делу о смертельном пожаре

Руководители Невской мануфактуры задержаны по делу о смертельном пожаре

По данным Лайфа, предварительной причиной пожара считается короткое замыкание. Это удалось установить при опросе свидетелей.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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