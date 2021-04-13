Как летом: в Москве воздух прогрелся до рекордных +21,2 °

Воздух в Москве прогрелся до июньских значений и к 13:30 достиг отметки в 21,2 °C. Об этом сообщили в центре погоды "Фобос". К слову, средняя температура в столичном регионе в первый летний месяц составляет 21,7 °C. Таким образом, в Москве был побит температурный рекорд 2008 года: в этот день 13 лет назад температура воздуха в столице составила +20,4 °C.

Завтра будет ещё теплее: термометры могут показать 22–23 °C. Однако окончательно убирать демисезонные вещи пока рано, предупреждают синоптики. По прогнозу центра "Фобос", с четверга в Москве начнутся грозовые дожди, станет немного прохладнее, а к субботе похолодает до +14 °C.

Ранее синоптик рассказал, что в Москве по причине глобального потепления поэтапно установится погода, аналогичная парижской. Глобальное потепление делает зиму более мягкой, а лето — жарким. Недолго осталось до того времени, когда средняя температура в январе станет положительной.

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