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Как летом: в Москве воздух прогрелся до рекордных +21,2 °

Ещё на прошлой неделе в столице временами шёл снег, но к выходным резко потеплело. Температурный рекорд 13-летней давности был побит сегодня, а завтра, говорят, будет ещё теплее.

13 апреля 2021, 11:30

Фото © Pixabay

Воздух в Москве прогрелся до июньских значений и к 13:30 достиг отметки в 21,2 °C. Об этом сообщили в центре погоды "Фобос". К слову, средняя температура в столичном регионе в первый летний месяц составляет 21,7 °C. Таким образом, в Москве был побит температурный рекорд 2008 года: в этот день 13 лет назад температура воздуха в столице составила +20,4 °C.

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Завтра будет ещё теплее: термометры могут показать 22–23 °C. Однако окончательно убирать демисезонные вещи пока рано, предупреждают синоптики. По прогнозу центра "Фобос", с четверга в Москве начнутся грозовые дожди, станет немного прохладнее, а к субботе похолодает до +14 °C.

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Ранее синоптик рассказал, что в Москве по причине глобального потепления поэтапно установится погода, аналогичная парижской. Глобальное потепление делает зиму более мягкой, а лето — жарким. Недолго осталось до того времени, когда средняя температура в январе станет положительной.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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