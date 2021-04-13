"Чем легче болезнь, тем хуже последствия": Россиян предупредили о пугающей особенности постковидного синдрома

На сегодняшний день выявление постковидного синдрома и его правильное лечение не менее важно, чем лечение самого коронавируса. Об этом в интервью kp.ru рассказал врач-кардиолог, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук и профессор Симон Мацкеплишвили. По его словам, перенёсшие ковид пациенты часто жалуются, что не чувствуют себя полностью здоровыми.

"У кого-то нарушен сон, у кого-то головные или мышечные боли, большое количество аритмий и расстройств сердечно-сосудистой системы, а у кого-то проблемы с желудком и кишечником. Таким образом, постковидный синдром включает в себя очень широкий спектр симптомов, на первый взгляд не связанных друг с другом", — предупреждает эксперт.

Мацкеплишвили добавил, что 80% перенёсших ковид людей не возвращаются к тому уровню здоровья, который у них был до болезни: им нужно постепенное восстановление.

"Чем легче человек переболел, тем дольше у него длится постковидный синдром", — добавил эксперт.

Ранее в Минздраве заявили, что коронавирус вдвое превзошёл грипп по количеству осложнений. При этом одним из главных отличий ковида является то, что он вызывает осложнения неврологического и психического характера. В свете сказанного глава Минздрава посоветовал россиянам сделать прививку, чтобы защитить себя от опасного заболевания и его возможных последствий.

Тем временем в Белоруссии объявили о начале третьей волны коронавируса. В стране зарегистрирован рост заражения инфекцией CoViD-19, в том числе тяжёлого течения.

А в России за сутки выявлено 8173 новых случая ковида. Больше всего новых заболевших в Москве (1782), Санкт-Петербурге (701), Подмосковье (533), Ростовской (236) и Нижегородской (201) областях.

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