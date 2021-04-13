Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В Белоруссии объявили о начале третьей волны коронавируса

В стране зарегистрирован рост заражения инфекцией CoViD-19, в том числе тяжёлого течения.

13 апреля 2021, 12:16
<p>Вакцинация от коронавируса в Белоруссии. Фото © "Стрингер" / ТАСС</p>

Вакцинация от коронавируса в Белоруссии. Фото © "Стрингер" / ТАСС

В Республике Беларусь началась третья волна заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила начальник отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения страны Инна Карабан.

"У нас в республике начинается очередной подъём заболеваемости инфекцией — мы это называем началом третьей волны", — цитирует её слова БелТА.

Петербуржцам рассказали, когда в город может прийти третья волна коронавируса

Петербуржцам рассказали, когда в город может прийти третья волна коронавируса

Как сообщается на сайте белорусского Минздрава, специалисты в регионах и Минске констатируют рост заболеваемости CoViD-19, в том числе пневмониями коронавирусной этиологии тяжёлого течения.

"По данным дозорного эпидемиологического слежения, частота выявления РНК вируса SARS-CoV-2 (ПЦР) в исследуемых образцах за 14 к.н. 2021 г. составила 11,9%", — говорится в сообщении министерства.

Всего в Белоруссии, население которой составляет примерно 9,4 миллиона человек, заразился 336 881 житель. Умерло 2363, выздоровело 327 087 человек.

Попова озвучила прогноз по поводу третьей волны коронавируса

Попова озвучила прогноз по поводу третьей волны коронавируса

Тем временем в России за сутки выявлено 8173 новых случая ковида. Больше всего новых заболевших в Москве (1782), Санкт-Петербурге (701), Подмосковье (533), Ростовской (236) и Нижегородской (201) областях.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Белоруссии заявили о нарушении госграницы со стороны Польши

сегодня в 13:17

В США рекомендовали приостановить вакцинацию от ковида препаратом Johnson & Johnson

сегодня в 12:53

Отцы преклонного возраста: 5 звёзд, которые поздно стали родителями

сегодня в 11:50

В посёлке под Хабаровском найдены тысячи мёртвых лягушек — видео

сегодня в 13:29

Путину провели экскурсию по координационному центру правительства, который Bloomberg назвал "секретным бункером"

сегодня в 13:07

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1