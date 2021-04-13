В Белоруссии объявили о начале третьей волны коронавируса

В Республике Беларусь началась третья волна заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила начальник отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения страны Инна Карабан.

"У нас в республике начинается очередной подъём заболеваемости инфекцией — мы это называем началом третьей волны", — цитирует её слова БелТА.

Как сообщается на сайте белорусского Минздрава, специалисты в регионах и Минске констатируют рост заболеваемости CoViD-19, в том числе пневмониями коронавирусной этиологии тяжёлого течения.

"По данным дозорного эпидемиологического слежения, частота выявления РНК вируса SARS-CoV-2 (ПЦР) в исследуемых образцах за 14 к.н. 2021 г. составила 11,9%", — говорится в сообщении министерства.

Всего в Белоруссии, население которой составляет примерно 9,4 миллиона человек, заразился 336 881 житель. Умерло 2363, выздоровело 327 087 человек.

Тем временем в России за сутки выявлено 8173 новых случая ковида. Больше всего новых заболевших в Москве (1782), Санкт-Петербурге (701), Подмосковье (533), Ростовской (236) и Нижегородской (201) областях.

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