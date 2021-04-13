Отцы преклонного возраста: 5 звёзд, которые поздно стали родителями

Иван Краско. Стал отцом в 90 лет

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Избранница 90-летнего актёра Юлия Кичемасова подарила ему дочь в декабре 2020 года. Эта новость шокировала не только поклонников Краско, но и его друзей. Чтобы забеременеть от него, девушке провели процедуру экстракорпорального оплодотворения: ввели замороженный биоматериал актёра.

Эммануил Виторган. Стал отцом в 79 лет

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Радостное событие в семье Виторгана произошло в 2019 году. Супруга Ирина Млодик подарила ему дочь Клару. Малышка стала четвёртым ребёнком актёра. Старшая дочь Ксения родилась в первом браке, сын Максим — во втором. В 2018-м у Эммануила Виторгана появился третий ребёнок, девочку назвали Этель.

Евгений Петросян. Стал отцом в 74 года

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Наследник юмориста появился на свет в 2020 году. Такой подарок на 75-летний юбилей сделала ему новоиспечённая жена — 31-летняя Татьяна Брухунова.

Для Петросяна это уже второй ребёнок. У артиста есть дочь Викторина, которой сейчас 52 года.

Борис Галкин. Стал отцом в 70 лет

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До встречи с певицей Инной Разумихиной актёр был трижды женат, но своих детей у него не было. Его первая супруга, актриса Татьяна Федосеева, родила дочку Василису, но малышка умерла в младенчестве. У третьей супруги Галкина Елены Демидовой были двое детей от предыдущего брака — Владислав и Мария. С пасынками у актёра были хорошие отношения, оба ребёнка носили его фамилию. Однако в 70 лет он по-настоящему почувствовал себя отцом.

Владимир Стеклов. Стал отцом в 70 лет

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В третий раз актёр стал отцом в 2018 году. Жена Ирина Дерягина, которая младше актёра на 33 года, подарила Стеклову дочь на его 70-летний юбилей.

У актёра есть ещё две дочери от первого брака — Агриппина и Глафира.

Плохо ли быть родителем в позднем возрасте?

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У экспертов на этот счёт нет единого мнения, поэтому выделяют как плюсы, так и минусы позднего родительства.

К преимуществам можно отнести большой жизненный опыт родителей в разных областях жизни, который может позволить ребёнку не допустить каких-то ошибок. Кроме того, чем старше родители, тем более обдуманное решение о рождении ребёнка они принимают. Об этом рассказал Лайфу психолог Дмитрий Соболев.

— В глубоком возрасте родителям легче посвятить себя воспитанию ребёнка. Карьера уже построена, в путешествия наездились, многое видели и теперь можно спокойно посвятить себя семье, не думая о том, что где-то чего-то недополучили, — рассказывает специалист.

Из минусов психолог назвал состояние организма родителей. Чем старше родители, тем выше вероятность появления каких-то генетических отклонений в репродуктивных клетках, отклонений в процессе развития эмбриона. Кроме того, беременность, роды, послеродовый период могут протекать тяжелее из-за общего состояния организма матери. Дмитрий Соболев добавил, что большой разрыв в возрасте тоже играет ключевую роль.

— Более взрослые родители имеют определённые убеждения, установки, опыт. И часто их видение имеет большую оторванность от видения ребёнка. С возрастом позиции, убеждения, взгляды родителей часто "кристаллизуются" и становятся практически неподвижными. Жизнь ребёнка — это не жизнь родителей. Поэтому важно предлагать ему выбор из разных позиций, а не только одну родительскую, что бывает сложно сделать, если разница в возрасте значительная, — добавил психолог.

Врач – акушер-гинеколог австрийского центра здоровья Verba Mayr Анастасия Журавель отметила, что осознанное планирование материнства и тесное сотрудничество со специалистами во время вынашивания ребёнка позволяют родить здорового малыша. И основополагающую роль играет не возраст, а состояние здоровья будущей матери.

— В данном случае всё зависит от генетики, образа жизни, манеры пищевого поведения и прочих факторов, оказывающих влияние на фертильность и способность к продолжению рода, — рассказала она.

Несмотря на все риски и опасения, зачатие в возрасте 45+ имеет свои положительные стороны. Специалист подчеркнула, что поздняя беременность омолаживает женщину и добавляет ей до 15 лет жизни и позволяет женскому организму отсрочить период менопаузы на некоторое время. Впоследствии все возрастные изменения протекают для недавно родившей женщины с наименьшими неудобствами.

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