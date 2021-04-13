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Отцы преклонного возраста: 5 звёзд, которые поздно стали родителями

В семье Маколея Калкина прибавление. Звезда "Один дома" впервые стал отцом в 40 лет. Однако в шоу-бизнесе возраст для рождения ребёнка вообще не помеха. Лайф вспомнил звёзд, которые становились отцами в преклонном возрасте.

13 апреля 2021, 11:50
<p>Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин, © Rodin Eckenroth / Getty Images, © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CJk3v_EsIJs/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">petrosyanevgeny</a></p>

Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин, © Rodin Eckenroth / Getty Images, © Instagram / petrosyanevgeny

Иван Краско. Стал отцом в 90 лет

Фото © ТАСС / Роман Пименов

Фото © ТАСС / Роман Пименов

Избранница 90-летнего актёра Юлия Кичемасова подарила ему дочь в декабре 2020 года. Эта новость шокировала не только поклонников Краско, но и его друзей. Чтобы забеременеть от него, девушке провели процедуру экстракорпорального оплодотворения: ввели замороженный биоматериал актёра.

Эммануил Виторган. Стал отцом в 79 лет

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Радостное событие в семье Виторгана произошло в 2019 году. Супруга Ирина Млодик подарила ему дочь Клару. Малышка стала четвёртым ребёнком актёра. Старшая дочь Ксения родилась в первом браке, сын Максим — во втором. В 2018-м у Эммануила Виторгана появился третий ребёнок, девочку назвали Этель.

Евгений Петросян. Стал отцом в 74 года

Фото © Instagram / petrosyanevgeny

Фото © Instagram / petrosyanevgeny

Наследник юмориста появился на свет в 2020 году. Такой подарок на 75-летний юбилей сделала ему новоиспечённая жена — 31-летняя Татьяна Брухунова.

Для Петросяна это уже второй ребёнок. У артиста есть дочь Викторина, которой сейчас 52 года.

Борис Галкин. Стал отцом в 70 лет

Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Фото © ТАСС / Артём Геодакян

До встречи с певицей Инной Разумихиной актёр был трижды женат, но своих детей у него не было. Его первая супруга, актриса Татьяна Федосеева, родила дочку Василису, но малышка умерла в младенчестве. У третьей супруги Галкина Елены Демидовой были двое детей от предыдущего брака — Владислав и Мария. С пасынками у актёра были хорошие отношения, оба ребёнка носили его фамилию. Однако в 70 лет он по-настоящему почувствовал себя отцом.

Владимир Стеклов. Стал отцом в 70 лет

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

В третий раз актёр стал отцом в 2018 году. Жена Ирина Дерягина, которая младше актёра на 33 года, подарила Стеклову дочь на его 70-летний юбилей.

У актёра есть ещё две дочери от первого брака — Агриппина и Глафира.

Плохо ли быть родителем в позднем возрасте?

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

У экспертов на этот счёт нет единого мнения, поэтому выделяют как плюсы, так и минусы позднего родительства.

К преимуществам можно отнести большой жизненный опыт родителей в разных областях жизни, который может позволить ребёнку не допустить каких-то ошибок. Кроме того, чем старше родители, тем более обдуманное решение о рождении ребёнка они принимают. Об этом рассказал Лайфу психолог Дмитрий Соболев.

В глубоком возрасте родителям легче посвятить себя воспитанию ребёнка. Карьера уже построена, в путешествия наездились, многое видели и теперь можно спокойно посвятить себя семье, не думая о том, что где-то чего-то недополучили, — рассказывает специалист.

Дети назвали самые раздражающие пищевые привычки, которые им навязывают родители

Дети назвали самые раздражающие пищевые привычки, которые им навязывают родители

Из минусов психолог назвал состояние организма родителей. Чем старше родители, тем выше вероятность появления каких-то генетических отклонений в репродуктивных клетках, отклонений в процессе развития эмбриона. Кроме того, беременность, роды, послеродовый период могут протекать тяжелее из-за общего состояния организма матери. Дмитрий Соболев добавил, что большой разрыв в возрасте тоже играет ключевую роль.

Более взрослые родители имеют определённые убеждения, установки, опыт. И часто их видение имеет большую оторванность от видения ребёнка. С возрастом позиции, убеждения, взгляды родителей часто "кристаллизуются" и становятся практически неподвижными. Жизнь ребёнка — это не жизнь родителей. Поэтому важно предлагать ему выбор из разных позиций, а не только одну родительскую, что бывает сложно сделать, если разница в возрасте значительная, — добавил психолог.

Петросян рассказал о счастье отцовства в 75 лет и об опасениях за судьбу сына

Петросян рассказал о счастье отцовства в 75 лет и об опасениях за судьбу сына

Врач – акушер-гинеколог австрийского центра здоровья Verba Mayr Анастасия Журавель отметила, что осознанное планирование материнства и тесное сотрудничество со специалистами во время вынашивания ребёнка позволяют родить здорового малыша. И основополагающую роль играет не возраст, а состояние здоровья будущей матери.

В данном случае всё зависит от генетики, образа жизни, манеры пищевого поведения и прочих факторов, оказывающих влияние на фертильность и способность к продолжению рода, — рассказала она.

Несмотря на все риски и опасения, зачатие в возрасте 45+ имеет свои положительные стороны. Специалист подчеркнула, что поздняя беременность омолаживает женщину и добавляет ей до 15 лет жизни и позволяет женскому организму отсрочить период менопаузы на некоторое время. Впоследствии все возрастные изменения протекают для недавно родившей женщины с наименьшими неудобствами.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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