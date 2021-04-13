Испорченный отдых: как вернуть деньги за сгоревшие путёвки — инструкция
С 15 апреля Россия прекращает прямое авиасообщение с Турцией и Танзанией. Лайф разбирался, как быть, если путёвки уже куплены.
Фото © Shutterstock
Решение об ограничении полётов в Турцию и Танзанию вице-премьер Татьяна Голикова обосновала резким увеличением заболевших коронавирусной инфекцией в странах, которые пользуются высоким спросом у россиян. Ежедневно в Турции фиксируют около 50 000 инфицированных. В связи с этим и было принято решение о запрете перелётов из России с 15 апреля по 1 июня. Остро встал вопрос о том, как возвращать уже уехавших отдыхать россиян и что делать тем, кто уже купил туры.
Инфографика 2
Ростуризм дал разъяснения, как быть с купленными путёвками. Проще тем, кто работал с туроператором и приобретал уже готовые туры с включёнными билетами на перелёт, трансфер и бронирование отеля. Турист вправе потребовать расторжения договора, который предусматривал посещение Турции или Танзании в период с 15 апреля по 1 июня 2021 года, в связи с существенным изменением обстоятельств. Это чётко прописано в законах о туристической деятельности и о защите прав потребителей. Как указывает ведомство, отменить поездку можно и после 1 июня, и туроператоры обязаны это требование исполнить. Но главный совет от Ростуризма — перенести даты или место отдыха, договорившись с компанией, ведь они могут и не вернуть деньги полностью, например из-за уже оплаченных билетов.
Сложнее тем, кто свой отдых в Турции или Танзании планировал самостоятельно. Здесь необходимо отменить бронь в отеле, если есть такая функция, а также связаться с авиакомпанией для обсуждения возможности возврата средств. Лайф собрал всё, что нужно знать об испорченном таким образом отдыхе, в памятку.
Инфографика 1
Выбор редакции
"Недальновидно и неэкономично": Онищенко призвал россиян отказаться от отдыха в Турции до конца года
"Безопасно и надёжно". В Совфеде рассказали о преимуществах отдыха в Крыму вместо Турции
Как летом: в Москве воздух прогрелся до рекордных +21,2 °
"Взялась за старое": За что украинская чемпионка травит Тутберидзе, Загитову и Тарасову
Эксперт объяснил, что будет, если Россию отключат от Visa и MasterCard
Комментариев: 0