Испорченный отдых: как вернуть деньги за сгоревшие путёвки — инструкция

Решение об ограничении полётов в Турцию и Танзанию вице-премьер Татьяна Голикова обосновала резким увеличением заболевших коронавирусной инфекцией в странах, которые пользуются высоким спросом у россиян. Ежедневно в Турции фиксируют около 50 000 инфицированных. В связи с этим и было принято решение о запрете перелётов из России с 15 апреля по 1 июня. Остро встал вопрос о том, как возвращать уже уехавших отдыхать россиян и что делать тем, кто уже купил туры.

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Ростуризм дал разъяснения, как быть с купленными путёвками. Проще тем, кто работал с туроператором и приобретал уже готовые туры с включёнными билетами на перелёт, трансфер и бронирование отеля. Турист вправе потребовать расторжения договора, который предусматривал посещение Турции или Танзании в период с 15 апреля по 1 июня 2021 года, в связи с существенным изменением обстоятельств. Это чётко прописано в законах о туристической деятельности и о защите прав потребителей. Как указывает ведомство, отменить поездку можно и после 1 июня, и туроператоры обязаны это требование исполнить. Но главный совет от Ростуризма — перенести даты или место отдыха, договорившись с компанией, ведь они могут и не вернуть деньги полностью, например из-за уже оплаченных билетов.

Сложнее тем, кто свой отдых в Турции или Танзании планировал самостоятельно. Здесь необходимо отменить бронь в отеле, если есть такая функция, а также связаться с авиакомпанией для обсуждения возможности возврата средств. Лайф собрал всё, что нужно знать об испорченном таким образом отдыхе, в памятку.