"Шантаж не прошёл": Политолог заявил о метаниях Зеленского в ситуации с Донбассом
Дмитрий Родионов считает, что у украинского лидера есть три основных варианта действий.
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Обострение в Донбассе напоминало шантаж со стороны Киева, который не удался, считает директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов. По мнению политолога, сейчас поведение лидера Незалежной Владимира Зеленского напоминает метания.
"Но шантаж не прошёл, и Зеленскому снова дали понять, что есть лишь один путь выхода из сложившегося кризиса. После этого он начинает пытаться "вести переговоры" со всеми подряд — от участников "нормандского формата" в лице Германии и Франции до совершенно никакого отношения к ним не имеющих Британии и Турции. У него вид игрока, который задрал ставки до максимума, а его оппонент и бровью не повёл, теперь же он не знает, что ему делать", — цитирует Родионова РИА ФАН.
Политолог видит три варианта развития событий для Зеленского. Первый — признавать, что он поднял бурю в стакане воды, чего от него, по сути, ждут в Европе, но не оценят на Украине. Второй — "отвечать за базар", то есть начинать войну. Есть и третий, промежуточный вариант.
"Промежуточный вариант — "медленно съехать с темы", заодно попытавшись выбить у Запада определённые дивиденды в виде усиления давления на Россию. А президенту США Джо Байдену сегодня только это и нужно — повод для усиления конфронтации", — заключил эксперт.
Напомним, ранее агентство Reuters сообщило, что офис Зеленского направил запрос о переговорах с Путиным по Донбассу, однако в Кремле уточнили, что ничего подобного не получали. Вместе с тем Дмитрий Песков заверил, что если телефонный разговор состоится, то российская сторона найдёт что сказать на фоне роста напряжённости в Донбассе.
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