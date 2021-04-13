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"Шантаж не прошёл": Политолог заявил о метаниях Зеленского в ситуации с Донбассом

Дмитрий Родионов считает, что у украинского лидера есть три основных варианта действий.

13 апреля 2021, 13:51
<p>Фото © Getty Images / Aaron Chown — WPA Pool</p>

Фото © Getty Images / Aaron Chown — WPA Pool

Обострение в Донбассе напоминало шантаж со стороны Киева, который не удался, считает директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов. По мнению политолога, сейчас поведение лидера Незалежной Владимира Зеленского напоминает метания.

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"Но шантаж не прошёл, и Зеленскому снова дали понять, что есть лишь один путь выхода из сложившегося кризиса. После этого он начинает пытаться "вести переговоры" со всеми подряд — от участников "нормандского формата" в лице Германии и Франции до совершенно никакого отношения к ним не имеющих Британии и Турции. У него вид игрока, который задрал ставки до максимума, а его оппонент и бровью не повёл, теперь же он не знает, что ему делать", — цитирует Родионова РИА ФАН.

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Политолог видит три варианта развития событий для Зеленского. Первый — признавать, что он поднял бурю в стакане воды, чего от него, по сути, ждут в Европе, но не оценят на Украине. Второй — "отвечать за базар", то есть начинать войну. Есть и третий, промежуточный вариант.

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"Промежуточный вариант — "медленно съехать с темы", заодно попытавшись выбить у Запада определённые дивиденды в виде усиления давления на Россию. А президенту США Джо Байдену сегодня только это и нужно — повод для усиления конфронтации", заключил эксперт.

Напомним, ранее агентство Reuters сообщило, что офис Зеленского направил запрос о переговорах с Путиным по Донбассу, однако в Кремле уточнили, что ничего подобного не получали. Вместе с тем Дмитрий Песков заверил, что если телефонный разговор состоится, то российская сторона найдёт что сказать на фоне роста напряжённости в Донбассе.

Авторы
Арина Родионова

Арина Родионова

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