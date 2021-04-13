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Путину провели экскурсию по координационному центру правительства, который Bloomberg назвал "секретным бункером"

Глава государства ознакомился с работой электронного портала национальных проектов, осмотрел зону коворкинга и Ситуационный центр. В объединённом рабочем пространстве кипит круглосуточная работа - там трудятся около 120 человек.

13 апреля 2021, 13:07
<p>Президент Владимир Путин в ходе посещения координационного центра правительства. Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/65358/photos/65481" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru </a></p>

Президент Владимир Путин в ходе посещения координационного центра правительства. Фото © Kremlin.ru

Мишустин провёл экскурсию Путину по координационному центру правительства. Видео © LIFE

Премьер-министр Михаил Мишустин провёл президенту Владимиру Путину экскурсию по координационному центру правительства. Этот центр, где министры активно работают по национальным планам развития, был создан в кратчайшие сроки и уже приступил к работе.

Глава государства ознакомился с работой электронного портала национальных проектов и навигационной системы использования возможностей национальных проектов для граждан РФ, осмотрел зону коворкинга и ситуационный центр.

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"Владимир Владимирович, мы находимся в объединённом рабочем пространстве, здесь обычно кипит круглосуточная работа, примерно 120 человек — сотрудники ведомств, представители бизнеса — здесь работают. У нас есть комнаты для переговоров, они, кстати, названы именами российских полуостровов: это Камчатка, Чукотка, Таймыр. А открытые пространства — именами рек: Печора, Ангара, Иртыш, Урал, Амур", — рассказал Мишустин во время экскурсии.

Больше всего, по словам Мишустина, повезло вице-премьеру Дмитрию Григоренко — он облюбовал себе переговорку под именем Крым, на которую многие претендовали.

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Деятельность координационного центра построена на современных цифровых технологиях — системе управления спецпроектами, системе управления рисками социально-экономического развития Российской Федерации, мультимодальной системе сбора обратной связи от граждан, системе анализа данных и других. Большие данные поступают в режиме реального времени, в том числе из государственных информационных систем различного уровня и других источников.

Ранее Bloomberg написал о том, что послание главы Федеральному собранию готовится в "секретном бункере" напротив Дома правительства РФ. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что обращение Владимира Путина готовится в Кремле, а "секретный бункер" на деле и является координационным центром кабмина, где бывает огромное количество экспертов, представителей бизнеса и государственной власти.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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