"Распознаёт предметы и переводит тексты": В приложении "Яндекс" появилась умная камера

© Giphy

Компания "Яндекс" объявила о внедрении в своё мобильное приложение умной камеры, в которой объединились технологии компьютерного зрения, машинного перевода и поиска. Она умеет в реальном времени распознавать и искать предметы, которые попали в объектив, а также переводить текст и сканировать документы.

© Giphy

"Стоит навести на что-нибудь камеру, и она отметит объекты, которые смогла распознать. Про многие из них можно узнать, что это и где продаётся. Скажем, если понравился чей-то рюкзак, легко посмотреть, где купить такой же или похожий. Точно так же можно выяснить, как называется растение, порода собаки или, например, памятник архитектуры", — говорится в сообщении компании.

© Giphy

В том, что касается перевода надписей на незнакомом языке, принцип работы тот же. При наведении камеры на текст он в переведённом виде появляется на экране поверх объекта. В "Яндексе" пояснили, что в основе умной камеры лежат технологии компьютерного зрения. С их помощью она выделяет на изображении отдельные объекты и распознаёт. Для этого используются нейронные сети, обученные на огромном числе примеров.

А ранее Лайф рассказывал, что "Яндекс" запустил сервис оплаты покупок банковскими картами. С его помощью можно платить картой, не вводя её данные, — они подтянутся из аккаунта на "Яндексе".

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