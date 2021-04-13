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Шойгу оценил результаты проходящих учений общевойсковых армий и ВДВ

Генерал армии подтвердил, что проверка боеготовности стала реакцией на угрожающую безопасности России активность НАТО.

13 апреля 2021, 12:40
<p>Учения мотострелковых подразделений Черноморского флота на горном полигоне в Крыму. Фото ©<a href="https://xn--80ahclcogc6ci4h.xn--90anlfbebar6i.xn--p1ai/multimedia/photo/gallery.htm?id=91252@cmsPhotoGallery" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> мультимедиа.минобороны.рф</a></p>

Учения мотострелковых подразделений Черноморского флота на горном полигоне в Крыму. Фото © мультимедиа.минобороны.рф

Внезапная проверка боевой готовности войск Западного и Южного военных округов показала полную готовность войск к обеспечению безопасности страны. Об этом заявил во вторник министр обороны Сергей Шойгу на совещании в Североморске. Генерал армии подтвердил, что учения стали реакцией на угрожающую России военную деятельность Североатлантического альянса.

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"В течение трёх недель две армии и три соединения ВДВ были успешно переброшены на западные рубежи Российской Федерации в районы выполнения учебно-боевых задач. Войска показали полную готовность и способность выполнить задачи по обеспечению военной безопасности страны", сообщил он.

По словам Шойгу, все проверочные мероприятия в рамках проверки боеготовности планируется завершить в течение двух недель.

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Лайф писал, что всего в течение апреля пройдёт 4048 учений различного масштаба на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы. Манёвры запланированы во всех видах и родах войск ВС РФ, на территории всех военных округов и Северного флота.

Ранее главком ВСУ обвинил Россию в наращивании военной силы у границ Украины, в Кремле на это ответили так: "РФ перемещает вооружённые силы в пределах своей территории по своему усмотрению. Это не должно никого беспокоить, это ни для кого не представляет никакой угрозы".

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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