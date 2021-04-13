Обвиняемых по делу о гибели восьми пожарных в Москве приговорили к условным срокам. Видео © LIFE

Преображенский суд Москвы признал виновными в халатности и приговорил к условным срокам заключения экс-начальника управления пожарно-спасательных сил ГУ МЧС России по Москве Дмитрия Ширлина и бывшего сотрудника московского главка МЧС Сергея Барсукова. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Суд признал Ширлина и Барсукова виновными по ч. 3 ст. 293 (халатность, повлёкшая по неосторожности смерть двух и более лиц) и назначил им наказание в виде пяти и четырёх лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима условно", — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Отмечается, что это первый в истории пожарной охраны обвинительный приговор в отношении руководителя и участника тушения.

Ширлин и Барсуков являются фигурантами дела о гибели восьми пожарных в Москве в сентябре 2016 года. Тогда восемь сотрудников МЧС погибли, борясь с огнём на складе пластиковых изделий на Амурской улице.

Адвокат Ширлина Руслан Голенков уточнил, что его подзащитный намерен обжаловать приговор. Юрист назвал вердикт незаконным и заявил, что суд не учёл ряд факторов. В частности, то, что пожарные не знали о баллонах с аммиаком на горящем складе.

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