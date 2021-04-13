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Обвиняемых по делу о гибели восьми пожарных в Москве приговорили к условным срокам

Адвокат одного из фигурантов назвал вердикт суда незаконным и заявил о планах обжаловать его.

13 апреля 2021, 12:36

Фото © LIFE

Обвиняемых по делу о гибели восьми пожарных в Москве приговорили к условным срокам. Видео © LIFE

Преображенский суд Москвы признал виновными в халатности и приговорил к условным срокам заключения экс-начальника управления пожарно-спасательных сил ГУ МЧС России по Москве Дмитрия Ширлина и бывшего сотрудника московского главка МЧС Сергея Барсукова. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Суд признал Ширлина и Барсукова виновными по ч. 3 ст. 293 (халатность, повлёкшая по неосторожности смерть двух и более лиц) и назначил им наказание в виде пяти и четырёх лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима условно", — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Отмечается, что это первый в истории пожарной охраны обвинительный приговор в отношении руководителя и участника тушения.

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Ширлин и Барсуков являются фигурантами дела о гибели восьми пожарных в Москве в сентябре 2016 года. Тогда восемь сотрудников МЧС погибли, борясь с огнём на складе пластиковых изделий на Амурской улице.

Адвокат Ширлина Руслан Голенков уточнил, что его подзащитный намерен обжаловать приговор. Юрист назвал вердикт незаконным и заявил, что суд не учёл ряд факторов. В частности, то, что пожарные не знали о баллонах с аммиаком на горящем складе.

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Ранее Лайф рассказывал о другом мощном пожаре. Возгорание в здании Невской мануфактуры произошло днём 12 апреля. Лайф публиковал видео пожара с коптера и видео последствий. При тушении и эвакуации людей погиб один пожарный, ещё двое получили ожоги. Позже огонь перекинулся на соседний хостел, его уже потушили. Тем временем во вторник утром завалы продолжили гореть.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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