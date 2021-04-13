Тишман объяснил, почему никто не раскрыл его в треш-шоу "Маска"

Певец Марк Тишман, скрывавшийся под обликом Орла в треш-шоу "Маска", рассказал, почему никто из членов жюри его не узнал. Дело в том, что артист исполнял песни разными голосами.

"Если вы послушаете все номера Орла, то поймёте, что я практически не повторился тембрально. Пел и басом, и тенором, и фальцетом, и хрипом. Но не повторяться и не петь своим голосом было с каждым разом сложнее, краски кончались, поэтому я рад, что ушёл непобеждённым — меня так и не смогли узнать", — рассказал Тишман teleprogramma.pro.

Для Тишмана участие в шоу "Маска" стало незабываемым опытом. Певцу удалось максимально отдалиться от своего привычного образа, одновременно с этим успешно запутав членов жюри, зрителей, родных и близких. Такого Тишмана, как он сам подчёркивает, больше нельзя будет где-либо встретить. Плюс ко всему участие отразится на дальнейших выступлениях певца.

"Костюм и образ мне здорово помогли, подсказали новый характер, повадки, тембр. Маска Орла мне очень близка своей какой-то загадочностью, инопланетностью. Таких в природе не бывает — чисто белых. Это фантазия художников, я плод чьего-то воображения. Мне нравится это, вы меня больше такого нигде не встретите. А ещё нравится, что шоу заканчивается, а шлейф образа остаётся навсегда. Теперь зрители будут говорить: "О, смотри, Орёл пошёл, Орёл запел". Мне это нравится", — отметил Тишман.

По условиям шоу, артисты не могут раскрывать своё в нём участие, поэтому для своих близких Тишман придумал легенду, якобы он начал сниматься в музыкальном сериале. Он тщательно старался поддерживать эту версию, публикуя фотографии из разных локаций в дни съёмок "Маски".

Напомним, что личность Белого Орла из второго сезона шоу "Маска" на телеканале НТВ не была раскрыта вплоть до момента снятия маски. Тишман не попал даже в список предположений, изумив жюри.

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