Эксперт объяснил, что будет, если Россию отключат от Visa и MasterCard
По словам собеседника Лайфа, наша альтернатива — система "Мир" — с трудом будет пробивать себе дорогу за границей, но Россия может создать ещё один инструмент для оплаты и переводов.
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Младший директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Вячеслав Путиловский прокомментировал озвученный в Кремле прогноз относительно отключения нашей страны от Visa и MasterCard в качестве антироссийских санкций. По словам аналитика, в качестве альтернативы у России есть система "Мир", однако трудности в адаптации, увы, неизбежны. Своим мнением он поделился в беседе с Лайфом.
"Внутри страны всё будет работать, да и уже работает, а вот за пределами страны, скорее всего, могут возникнуть трудности. Но Россия сейчас всё-таки ориентирована на внутренние дела, а не ориентируется на заграницу", — рассуждает Путиловский.
Собеседник Лайфа добавил, что отключение России от Visa и MasterCard навредит в первую очередь самим этим системам: они потеряют значительную долю рынка, а вернуть её будет очень сложно. Тем временем Россия будет продолжать развивать систему "Мир" или вообще прибегнет к плану Б.
"Если будет в этом необходимость, то, скорее всего, в России будет реализовано создание ещё одной платёжной системы, но пока и одной хватает", — добавил он.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что современные реалии говорят о необходимости отказа от использования контролируемых Западом международных платёжных систем. Дипломат уверен, что санкционные риски нужно снижать путём укрепления своей технологической самостоятельности. Кроме того, МИД допустил, что в России появится своя альтернатива системе SWIFT.
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