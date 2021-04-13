Эксперт объяснил, что будет, если Россию отключат от Visa и MasterCard

Младший директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Вячеслав Путиловский прокомментировал озвученный в Кремле прогноз относительно отключения нашей страны от Visa и MasterCard в качестве антироссийских санкций. По словам аналитика, в качестве альтернативы у России есть система "Мир", однако трудности в адаптации, увы, неизбежны. Своим мнением он поделился в беседе с Лайфом.

"Внутри страны всё будет работать, да и уже работает, а вот за пределами страны, скорее всего, могут возникнуть трудности. Но Россия сейчас всё-таки ориентирована на внутренние дела, а не ориентируется на заграницу", — рассуждает Путиловский.

Собеседник Лайфа добавил, что отключение России от Visa и MasterCard навредит в первую очередь самим этим системам: они потеряют значительную долю рынка, а вернуть её будет очень сложно. Тем временем Россия будет продолжать развивать систему "Мир" или вообще прибегнет к плану Б.

"Если будет в этом необходимость, то, скорее всего, в России будет реализовано создание ещё одной платёжной системы, но пока и одной хватает", — добавил он.

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