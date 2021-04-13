ФСБ задержала в Иванове экстремиста из "Таблиги джамаата" — видео

Мужчина 1985 года рождения стал фигурантом дела по части 2 статьи 282.2 УК РФ "Организация деятельности экстремистской организации". Он участвовал в религиозных обрядах объединения и пропагандировал его идеологию.

Ранее ФСБ показала видео задержания террористов в Симферополе. Служба также опубликовала отрывок разговора одного из злоумышленников с неизвестным, в ходе которого речь идёт о переселении в мусульманскую общину и "борьбе с душой и имуществом".