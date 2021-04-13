ФСБ задержала в Иванове экстремиста из "Таблиги джамаата" — видео
Мужчина участвовал в религиозных обрядах объединения и пропагандировал его идеологию.
Кадр видео ФСБ РФ
ФСБ задержала в Иванове экстремиста из "Таблиги джамаата". Видео © ФСБ РФ
Федеральная служба безопасности задержала в Иванове участника экстремистского объединения "Таблиги джамаат"*. Об этом сообщает региональное управление службы.
Мужчина 1985 года рождения стал фигурантом дела по части 2 статьи 282.2 УК РФ "Организация деятельности экстремистской организации". Он участвовал в религиозных обрядах объединения и пропагандировал его идеологию.
Ранее ФСБ показала видео задержания террористов в Симферополе. Служба также опубликовала отрывок разговора одного из злоумышленников с неизвестным, в ходе которого речь идёт о переселении в мусульманскую общину и "борьбе с душой и имуществом".
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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