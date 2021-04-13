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ФСБ задержала в Иванове экстремиста из "Таблиги джамаата" — видео

Мужчина участвовал в религиозных обрядах объединения и пропагандировал его идеологию.

13 апреля 2021, 11:52

Кадр видео ФСБ РФ

ФСБ задержала в Иванове экстремиста из "Таблиги джамаата". Видео © ФСБ РФ

Федеральная служба безопасности задержала в Иванове участника экстремистского объединения "Таблиги джамаат"*. Об этом сообщает региональное управление службы.

Мужчина 1985 года рождения стал фигурантом дела по части 2 статьи 282.2 УК РФ "Организация деятельности экстремистской организации". Он участвовал в религиозных обрядах объединения и пропагандировал его идеологию.

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Ранее ФСБ показала видео задержания террористов в Симферополе. Служба также опубликовала отрывок разговора одного из злоумышленников с неизвестным, в ходе которого речь идёт о переселении в мусульманскую общину и "борьбе с душой и имуществом".

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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