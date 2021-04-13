"Хотела выйти из бизнеса": Выпрыгнувшая в Барнауле из окна девушка спасалась от сутенёрши

18-летняя заложница, которая выпрыгнула из окна третьего этажа одной из квартир Барнаула, бежала не только от насильников, но и от сутенёрши. Девушку изнасиловали за желание "уйти из бизнеса", рассказал Лайфу источник.









Двое мужчин 37 и 26 лет и 20-летняя сутенёрша Юлия Ш. распивали алкоголь в арендованной квартире. В какой-то момент они решили позвонить 18-летней знакомой, чтобы проучить её за то, что она, по их мнению, плохо с ними поступила. Дело в том, что некоторое время девушка работала на сутенёршу, но потом решила выйти из этого сомнительного бизнеса. Юлия позвонила жертве и под предлогом разговора заманила её в квартиру. Та, не ожидая подвоха, приехала в указанное место. Злоумышленники отняли у неё телефон и заперли дверь.

Сначала компания избила девушку цепью от дамской сумочки, а потом мужчины стали насиловать её. К счастью, дом находится прямо за полицейским участком. Потерпевшей удалось вырваться и, встав на парапет, позвать на помощь. Крики из окна услышали прохожие и вызвали стражей порядка. В итоге девушка выпрыгнула, а полицейские сумели поймать её.

Сейчас пострадавшая находится вне опасности. Она доставлена в отделение травматологии. Медики оценивают состояние девушки как средней степени тяжести. Тем временем её мучители задержаны. Против них возбуждены дела по статьям "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера".

Ранее Лайф рассказывал, что столичные следователи возбудили уголовное дело против таксиста, который изнасиловал уснувшую пассажирку. Жертвой извозчика оказалась 36-летняя женщина, возвращавшаяся домой после корпоратива.

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