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Шойгу: США и НАТО перемещают свои войска к границам европейской части России

По оценкам Минобороны, Североатлантический альянс сосредоточит 40 тысяч военнослужащих и 15 тысяч единиц вооружения и военной техники рядом с границами нашей страны.

13 апреля 2021, 12:26
<p>Фото © ТАСС / Вадим Савицкий </p>

Фото © ТАСС / Вадим Савицкий

США и НАТО сосредоточивают основные силы у границ РФ в Причерноморье и на Балтике. Об этом заявил во вторник министр обороны Сергей Шойгу на совещании в Североморске.

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"Сейчас американские войска перебрасываются из континентальных частей Северной Америки через Атлантику в Европу. Идёт перемещение войск в Европе к российским границам. Основные силы концентрируются в Причерноморье и Балтийском регионе", проинформировал он.

Всего, по словам Шойгу, рядом с территорией России будет сосредоточено 40 тысяч военнослужащих и 15 тысяч единиц вооружения и военной техники Североатлантического альянса. Речь в том числе идёт о стратегической авиации.

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Ранее главком ВСУ обвинил Россию в наращивании военной силы у границ Украины, в Кремле на это ответили так: "РФ перемещает вооружённые силы в пределах своей территории по своему усмотрению. Это не должно никого беспокоить, это ни для кого не представляет никакой угрозы".

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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